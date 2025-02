Zelenskyj sier han ikke aksepterer fredsforhandlinger uten Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I sine første kommentarer til journalister siden USAs president Donald Trumps ringerunde til først Russlands president Vladimir Putin og deretter Zelenskyj, erkjente Zelenskyj at det er «ikke særlig trivelig» at Putin ble ringt først.

Men hovedproblemet er at «alt ikke må gå i tråd med Putins plan», sier Zelenskyj.

– Vi kan ikke akseptere, som et uavhengig land, at det inngås noen avtaler uten oss, sa Zelenskyj til journalister ved et atomkraftverk vest i Ukraina torsdag.

Trump ville ikke love noe onsdag, men torsdag virket han mer villig til å gi ukrainerne støtte.

– Selvfølgelig vil de det, svarte Trump da på spørsmål om hvorvidt ukrainerne får en plass rundt forhandlingsbordet.

– Altså, vi vil ha Ukraina, vi har Russland, og vi vil ha andre involvert også, sa Trump. Ifølge Zelenskyj sa Trump onsdag at han ønsket å snakke med ham og Putin samtidig.

– Han sa aldri til meg i vår samtale at Putin og Russland er en prioritet. Vi stoler i dag på disse ordene. For oss er det veldig viktig å holde på støtten fra USA, sa Zelenskyj.

Trump sa torsdag at amerikanske, ukrainske og russiske representanter skal møtes i München fredag, men dette har blitt avvist fra ukrainsk hold.