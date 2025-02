Anklager Russland for droneangrep mot Tsjernobyl

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevder angrepet medførte skader på den tykke sarkofagen som omslutter reaktoren.

Ingen personer er skadet. Det er heller ikke meldt om økte strålingsnivåer verken på innsiden eller utsiden av kuppelen som er bygget over reaktoren, skriver atomenergibyrået IAEA på X.

Dronen skal ha krasjet i taket like før klokken to natt til fredag. Krasjen startet en brann, men brann- og redningspersonell var på plassen etter bare noen minutter, ifølge byrået.

Zelenskyj sier dette var et droneangrep fra Russland. Han mener dette utgjør en trussel for hele verden.

– Dette betyr at Putin definitivt ikke forbereder seg på forhandlinger – han forbereder seg på å fortsette å lure verden, skriver Zelenskyj på X.

Reaktor 4 er reaktoren som eksploderte natt til 26. april i 1986. Det sendte uhorvelige menger radioaktivt materiale opp i atmosfæren, som spredte seg utover kontinentet.

Et internasjonalt samarbeid gjorde at en ny, ti meter tykk stålsarkofag kom på plass over reaktor 4 i 2016.

Selv om det ikke er meldt om økt stråling, overvåkes situasjonen nøye.

– Det er ikke rom for selvtilfredshet. IAEA er fortsatt i høy beredskap, sier atomenergibyråets sjef Rafael Grossi i uttalelsen på X.

