Vances München-tale møtt med skarp kritikk i Europa

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Når man hører den talen, virker det som om de ypper til slåsskamp med oss, sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas ifølge Reuters.

– Vi ønsker ikke å krangle med våre venner, legger hun til.

Vance hevdet blant annet at den største trusselen mot Europa kommer innenfra.

Kallas er uenig og sier Vance og USA i stedet bør fokusere på større trusler, som Russlands krigføring i Ukraina.

– Ikke akseptabelt

I talen anklaget Vance europeiske regjeringer for å ignorere velgernes bekymringer rundt innvandringspolitikk, og han sa at ytringsfriheten er under press.

Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius kaller innholdet i talen uakseptabelt.

– Den amerikanske visepresidenten stilte spørsmål ved hele Europas demokrati. Han snakker om utslettelsen av demokratiet. Og hvis jeg har forstått ham riktig, sammenligner han forholdene i deler av Europa med situasjonen i autoritære regioner. Det er ikke akseptabelt, sier Pistorius.

Et kansellert valg i Romania. En dom mot en kristen koranbrenner i Sverige. En britisk 51-åring som ble dømt for å ha bedt en bønn for sitt ufødte barn utenfor en abortklinikk. Dette er eksempler på det Vance ser som demokratiske verdier i fritt fall.

– Ytringsfrihetens tilbakegang i Europa er en større trussel enn Russlands militære aggresjon, framholdt visepresidenten i sin tale.

Tysk valg

– Tyskland vil ikke overleve dersom millioner av velgere blir fortalt at de ikke betyr noe, sa Vance, som senere fredag møtte lederen for det tyske ytre høyre-partiet Alternativ for Tyskland (AfD).

– De eneste som avgjør tyske valg, som i hvilket som helst demokrati, er tyske velgere. Heldigvis bor vi i et demokrati, sier Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock som reaksjon på Vances tale.

Ifølge en ukrainsk delegat som var til stede, var salen « sjokkert » over Vances tale.

Les også: Tror Norge kan vinne i handelskrig: – Bør true med å droppe F-35 (+)

Forsiktig kritikk fra Norge og Danmark

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er enig med Vance i at ytringsfrihet og demokrati er viktig. Men han kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene.

– Så sier han den del ting jeg ikke kjenner meg igjen i. Landet vi er i, har en forhistorie med ytre høyre, og uroen i Tyskland skal man vise forståelse for. Så har han noen kommentarer om innvandring i Europa, hvor det ikke virker som om han har fått med seg at dette er tematikk som også er viktig for europeiske land, sier statsministeren.

Støre, som snakket med Vance på sidelinjen av sikkerhetskonferansen fredag, påpeker også at Vance i talen ikke nevnte krigen i Ukraina med ett eneste ord.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen er i likhet med Støre forsiktig i sitt svar på kritikken fra Vance. I motsetning til Vance holder hun fast ved at det er Russland som utgjør den største trusselen mot freden i Europa, ikke europeerne selv.

Tysklands president advarer USA

Tysklands president Frank-Walter Steinmeier sto også på talerstolen fredag.

– Den nye amerikanske administrasjonen har et annet verdenssyn enn oss, et syn som ikke tar hensyn til etablerte regler, etablerte partnerskap og tillit, sa Steinmeier da han sto på talerstolen fredag.

– Mangel på regler må ikke bli modellen for en ny verdensorden. Men det utgjør en forskjell når verdens ledende demokrati og verdensmakt sier: Vi kan klare oss uten regler, sa Steinmeier.

Han kritiserte også det han kalte en liten gründerelite med makt, midler og vilje til å omdefinere reglene.

– Og jeg er enda mer bekymret når noen i denne eliten ikke legger skjul på sin forakt for institusjonene og normene i vårt demokrati, sa presidenten.

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb

Les også: «Min middag med André»: Vekker appetitten etter mer (+)

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)