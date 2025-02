USAs visepresident: – Det er truslene innenfra som bekymrer meg mest

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Et kansellert valg i Romania. En dom mot en kristen koranbrenner i Sverige. En britisk 51-åring som ble dømt for å ha bedt en bønn for sitt ufødte barn utenfor en abortklinikk.

Alt dette er eksempler på det J.D. Vance ser som demokratiske verdier i fritt fall.

«Ytringsfrihetens tilbakegang» i Europa er en større trussel enn Russlands militære aggresjon, framholdt den ferske visepresidenten i sin tale til sikkerhetskonferansen i München fredag.

– Trusselen innenfra

– Trusselen jeg bekymrer meg mest for i Europa, er ikke Russland. Det er ikke Kina eller noen annen aktør utenfra. Det jeg bekymrer meg for er trusselen innenfra. Tilbakegangen i Europa på noen av deres mest fundamentale verdier, sa Vance.

– Vi må tillate at våre borgere sier det de har på hjertet. Å skyve velgere ut, å tilsidesette dem, løser ingen ting. Tvert imot, det er det som undergraver demokratiet, framholdt han i talen.

– I Storbritannia og over hele Europa er ytringsfriheten i tilbakegang, fortsatte han og pekte på Tyskland, der én av fire velgere sier de vil stemme på AfD, et parti ingen andre vil samarbeide med.

Får kritikk

– Tyskland vil ikke overleve dersom millioner av velgere blir fortalt at de ikke betyr noe, sier Vance.

Det får han kritikk for fra Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock.

– De eneste som avgjør tyske valg, som i hvilket som helst demokrati, er tyske velgere. Heldigvis bor vi i et demokrati, sier hun.

Ifølge en ukrainsk delegat som var til stede, var salen « sjokkert» over Vance's tale. Også Politico melder at det ble tyst i salen under talen.

Ut mot innvandring

Vance gikk også hardt ut mot masseinnvandring.

– Det er ingenting som haster mer (å løse), slo han fast, og viste til torsdagens bilangrep i München, der en afghansk asylsøker kjørte inn i en folkemengde og såret flere enn 30 mennesker.

– Hvor mange ganger skal vi lide under slike forferdelige tilbakesteg før vi endrer kursen, sa Vance.

