Ukraina er klare for fredssamtaler, sier Zelenskyj

Et slikt møte med Putin vil også først være aktuelt når det ligget et utkast til fredsavtale på bordet, som USA og Europa har vært med på å utarbeide, sa Zelenskyj under sikkerhetskonferansen i München.

– Jeg vil bare møte én russer – Putin – og først etter at vi har utarbeidet en felles plan sammen med Trump og Europa, sa han.

– Da kan vi sette oss ned med Putin og få en slutt på krigen, sa Zelenskyj, som utelukker at det er aktuelt for Ukraina å forhandle med andre enn Putin direkte.

USAs president Donald Trump sitter med nøkkelen til en fredsløsning, tror Zelenskyj.

– Jeg regner med ham. Folk har stemt på ham, og vi kan se at han er en sterk mann, sa han.

– Dersom han velger vår side og ikke plasserer seg i midten, så vil han virkelig kunne legge press på Putin og få ham til å stanse krigen. Han kan gjøre det, sa Zelenskyj.

– Han ga meg sitt private telefonnummer og sa at jeg kunne ringe ham når som helst, la han til.

