Trump stenger nyhetsbyrå ute

– Associated Press fortsetter å ignorere den lovlige geografiske navneendringen til Amerikagolfen, sier Det hvite hus’ visestabssjef Taylor Budowich i et innlegg på X.

Journalister fra AP har tre ganger siden tirsdag blitt nektet adgang til Det ovale kontor i Det hvite hus.

APs begrunnelse for å nekte å holde fast ved Mexicogolfen er at området ikke tilhører USA.

Beholder akkrediteringen

Nyhetsbyrået har derimot gått med på Trumps navneendring av fjellet Denali til Mt. McKinley. Fjellet ligger i den amerikanske delstaten Alaska og het Mt. McKinley også tidligere.

Tidligere president Barack Obama omdøpte i 2015 fjellet til Denali, som er det navnet urfolk i Alaska alltid har benyttet om det 6190 meter høye fjellet.

– Selv om deres rett til uansvarlig og uærlig journalistikk er beskyttet av grunnlovens første tillegg, så omfatter ikke dette deres privilegium til uhindret tilgang til begrensede steder, som Det ovale kontor og Air Force One, uttaler Budowich.

Plassen som AP har fylt opp, «skal nå åpnes for de mange tusener av journalister som har vært utestengt fra å dekke disse intime delene i administrasjonen», fortsetter han.

Utestengelsen gjelder på ubestemt tid. APs journalister beholder imidlertid akkrediteringen og kan være til stede andre steder i Det hvite hus, men ikke på Det ovale kontor, og altså heller ikke på presidentflyet.

– Brudd på grunnloven og Trumps ordre

APs sjefredaktør Julie Pace har beskrevet Trump-administrasjonens holdning som et åpenbart brudd på APs lovbeskyttede ytringsfrihet og sagt at utestengelsen er «en utrolig dårlig tjeneste overfor de milliarder av mennesker som stoler på The Associated Press for upartiske nyheter».

Trumps har bare myndighet til å endre navn på amerikansk territorium, påpekte AP da han kunngjorde navneendringen til Amerikagolfen.

Mexicogolfen har hatt navnet Mexicogolfen i over 400 år, påpekte AP da.

Korrespondentforeningen i Det hvite hus beskriver APs utestengelse som opprørende.

– Dette er et skolebokeksempel på brudd på ikke bare grunnlovens første tillegg, men også på presidentens egen presidentordre om ytringsfrihet og om å gjøre slutt på føderal sensur, har foreningens leder Eugene Daniels sagt.

