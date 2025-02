Trump beordres til å midlertidig oppheve stans i utenlandsk bistand

Dommer Amir Ali kom med kjennelsen torsdag i et søksmål som er anført av flere selskaper som mottar statlig finansiering av bistandsprosjekter i utlandet.

Amerikanske bistandsprogrammer og utviklingsprosjekter over hele verden har måttet stenge og si opp ansatte etter Trumps presidentordre om bistand. I tillegg har nesten alle ansatte i USAs bistandsdirektorat USAID mistet jobben.

Blant de mange som er rammet av Trumps ordre, er Kirkens Nødhjelp, Flyktninghjelpen og Norsk Folkehjelp.

Flyktninghjelpen opplyste at stansen gikk ut over nødhjelp til hundretusenvis av mennesker i nesten 20 land, mens Kirkens Nødhjelp via sin partner opplyste at 900.000 mennesker rammes i Ukraina, Kongo og Etiopia.

Norsk Folkehjelp har satt amerikanskstøttet mine- og eksplosivrydding på vent i tolv land og blitt tvunget til å si opp 1700 ansatte.

USA har tradisjonelt finansiert rundt 40 prosent av all humanitærhjelp i verden. I siste budsjettår bidro landet med 770 milliarder kroner. I fjor gikk rundt 1 prosent av budsjettet til bistand, noe som tilsvarte rundt 0,25 prosent av landets BNP.

Pengebruken skal ifølge USAs utenriksminister Marco Rubio bidra til å gjøre USA tryggere, sterkere og mer framgangsrikt.

