Tiktok tilgjengelig for nedlasting i USA igjen

De to selskapene fjernet Tiktok fra sine app-butikker i januar i tråd med forbudet som Kongressen innførte mot appen i fjor.

Beslutningen om å igjen åpne for nedlasting ble tatt etter at selskapene fikk brev fra justisminister Pam Bondi om at forbudet ikke vil håndheves nå, opplyser kilder til Bloomberg.

Tiktoks morselskap Bytedance fikk opprinnelig frist til 19. januar med å selge videotjenesten. Men på sin første dag av presidentperiode nummer to undertegnet Donald Trump en ordre som utsetter forbudet mot den kinesisk-eide videoplattformen i 75 dager.

Trump har tidligere sagt at han ønsker at USA skal ha en eierandel i Tiktok.