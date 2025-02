Støre etter hastemøte: Ingen fred i Ukraina uten Ukraina

– De nordiske og baltiske landene bekreftet at vi står samlet i støtten til Ukraina. Vi er enige om at vi skal videreføre og styrke den militære støtten til Ukraina, og bidra til at Ukraina får en forhandlingsposisjon som gjør at de kan ivareta sin egen integritet.

Han gjentok at det ikke skal være forhandlinger om Ukraina uten at ukrainerne sitter ved bordet.

– Ingen fred i Ukraina, uten Ukraina ved bordet, sier han i en uttalelse.

Hastemøte

Møtet ble organisert på svært kort tid og kom i stand etter president Donald Trumps uttalelser tidligere i uken om forhandlinger med Russlands president Vladimir Putin om en fredsløsning for Ukraina. Også faren for handelskrig mellom USA og Europa sto på agendaen. Lederne for alle de fem nordiske og tre baltiske landene deltok.

– De nordisk-baltiske landene bidrar mest per innbygger til Ukraina, og det betyr at vi har tettere og hyppigere kontakt enn før. Vi koordinerer og samordner i større grad det vi bidrar med, sier Støre til NTB.

Han understreker at det også er viktig å fremme overfor USA at bildet om at Europa ikke bidrar nok, ikke stemmer.

– Det pågår en veldig urettferdig krig, og da er veien til rettferdig fred krevende. Da trenger Ukraina støttespillere som kan stå ved dem over tid, og det er de nordisk-baltiske landene.

– Tester reaksjoner

Utspillene til president Donald Trump og andre i hans administrasjon om Ukraina og forhandlinger med Russland de siste dagene, kommenterer Støre slik:

– Det er uttrykk for at strategien som amerikanerne har, ikke er klar og ferdig. Jeg tolker det som at de nå kombinerer utspill, tester reaksjoner, samtidig som de både lytter og snakker med allierte og partnere for å danne et klarere bilde av situasjonen.

Videre sier Støre at Europa ikke kan «sitte og vente på at amerikanerne skal finne sin vei».

