SOHR: Israelske soldater har inntatt landsbyer i Syria

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tidligere i uka ble det også observert israelske soldater i den syriske landsbyen Kwdana, og soldater i tolv militære kjøretøy opprettet også veisperringer og gjennomsøkte hus i Saidna al-Golan, ifølge den syriske eksilgruppa.

Den israelske hæren vil ikke kommentere meldingene.

Syriske innbyggere og politikere anklager Israel for å etablere et langvarig militært nærvær i området, der det skal være etablert militærposter og landingsplasser for helikoptre.

De anklager også de israelske soldatene for å ha ødelagt infrastruktur og jordbruksområder.

Israel okkuperte de syriske Golanhøydene i 1967 og kunngjorde i 1981 at området var annektert. Det er etablert drøyt 30 israelske bosetninger der.

USAs president Donald Trump erklærte i mars 2019 at det okkuperte området er en del av Israel, men FNs sikkerhetsråd har i gjentatte resolusjoner slått fast at både okkupasjonen og bosetningene er ulovlige.

Området der israelske styrker nå opererer ligger utenfor den israelskokkuperte delen av Golanhøydene og inne i Syria.

Les også: Derfor er Odd Nerdrum så kontroversiell i kunstmiljøet (+)

Les også: Hilde Restad: Trump tar oss tilbake til kolonitiden

Les også: Derfor forlater de Arbeiderpartiet: – Partiet jeg meldte meg inn i finnes ikke lenger (+)