Politiet i München: Mistenkt kjørte bevisst inn i folkemengde

Antallet skadede etter angrepet torsdag er oppjustert til 36, hvorav to av dem er kritisk skadet. En av de kritisk skadede er et barn, sier politiet på en pressekonferanse fredag formiddag.

Ytterligere åtte er alvorlig skadet, sier polititalsperson Guido Limmer.

24-åringen som er pågrepet og siktet for angrepet, har erkjent at han kjørte inn i folkemengden bevisst, sier politiet videre. Påtalemyndigheten sier han har oppgitt det de tolker som en religiøs motivasjon for handlingen, men motivet hans er ikke fastslått.

Etterforskere undersøker over 50 videoer fra åstedet, ifølge politiet, i tillegg til den mistenktes mobiltelefon. Politiet skjøt mot gjerningspersonen på åstedet, men han ble ikke truffet.

Demonstrasjon

Bilen braste inn i folkemengden på Stiglmaierplatz i München torsdag formiddag. Det pågikk en fagforeningsdemonstrasjon på stedet.

24-åringen en asylsøker fra Afghanistan som kom til Tyskland som mindreårig. Han har gyldig oppholds- og arbeidstillatelse.

Ifølge politiet ba mannen etter at han ble pågrepet.

– Han var veldig religiøs og uttrykte dette utad. Vi har ikke bevis som tyder på at han var involvert i en islamistorganisasjon slik som IS, sier Gabriele Tilman i påtalemyndigheten.

Uriktige opplysninger

I timene etter angrepet kom det flere uttalelser med uriktige opplysninger fra myndighetspersoner om den mistenkte gjerningspersonen, blant annet Bayerns innenriksminister Joachim Herrmann. Han sa for eksempel at den mistenkte var kjent for politiet fra før i forbindelse med tyveri.

Under kaosfasen umiddelbart etter angrepet ble mye informasjon kastet rundt, sier Christian Huber i politiet fredag.

– Det tar litt tid å få et bilde av hva som skjedde, sier Huber, og la til at det er forståelig at folk kan gjøre feil.

