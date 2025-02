Peace Now-leder pågrepet av israelsk politi

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge den israelske fredsorganisasjonen Peace Now, som står bak Settlement Watch, ble Ofran pågrepet og tatt inn til avhør i Hebron på den okkuperte Vestbredden.

– Ben-Gvirs politi har tatt Hagit Ofran, som bruker krykker på grunn av et brukket bein, inn til avhør i Hebron, opplyser Peace Now i sosiale medier.

Itamar Ben-Gvir fra det sterkt høyrenasjonalistiske partiet Jødisk makt var inntil nylig sikkerhetsminister i Israel, men forlot regjeringen i protest mot at det ble inngått våpenhvile med Hamas i Gaza.

Ifølge Peace Now ble Ofran pågrepet mens hun sammen med israelske og palestinske fredsaktivister var i ferd med å plante trær i Masafer Yatta-området sør på Vestbredden.

– For israelsk politi er et slikt samarbeid mellom israelere og palestinere tilsynelatende grunn god nok til arrestasjon, skriver Peace Now på Facebook.

Norge har i mange år støttet Settlement Watch-prosjektet økonomisk. I 2024 var støtten på 1,2 millioner kroner, viser en oversikt fra Norad.

Les også: Bokvåren 2025: Her er våre tips! (+)

Les også: Lisa Coopers skrekk-president er tilbake: – En farligere Donald Trump (+)

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)