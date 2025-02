Opprørere skal ha inntatt millionbyen Bukavu øst i Kongo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge sikkerhetskilder og hjelpearbeidere i Bukavu, der det bor rundt 1 million mennesker, møtte angriperne knapt væpnet motstand da de rykket inn i byen, som ligger ved bredden av Kivusjøen, nær grensa til Burundi.

Tidligere fredag ble det meldt at opprørerne og regjeringsstyrker fra Rwanda hadde inntatt flyplassen som ligger drøyt 30 kilometer nord for byen.

I forrige måned inntok de Rwanda-støttede opprørerne også Goma, provinshovedstaden i Nord-Kivu-provinsen.

Burundi advarer

Burundi har sendt rundt 10.000 soldater inn i Sør-Kivu-provinsen, der de har støttet kongolesiske regjeringsstyrker.

Ifølge sikkerhetskilder har det den siste uka vært trefninger mellom soldater fra Burundi og opprørere, og Burundis president Evariste Ndayishimiye advarte fredag Rwanda.

– Vi kommer til å angripe dem som angriper oss, sier Ndayishimiye, som kaller Rwanda «en dårlig nabo».

Krever sanksjoner

Rwanda støtter opprørerne med våpen og utstyr og har sendt 4000 soldater over grensa, ifølge FN-eksperter. Rwanda benekter dette.

Kongos president Felix Tshisekedi krever at det innføres internasjonale sanksjoner mot nabolandet.

– Rwanda må svartelistes, sier Tshisekedi, som fredag var på plass på sikkerhetskonferansen i München.

Rike ressurser

Øst-Kongo er svært rikt på naturressurser, blant annet gull og sjeldne jordmetaller som benyttes i batterier, mobiltelefoner og annen elektronikk.

Amerikanske myndigheter har anslått at Øst-Kongo har mineralressurser verdt astronomiske 275.000 milliarder kroner.

– Vi vil ikke lenger akseptere at våre strategiske ressurser blir plyndret, slår Tshisekedi fast og anklager verdenssamfunnet for å lukke øynene for det som skjer.

