Millionbot til New York-lege som ga abortpille til kvinne i Texas

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

New York-legen Maggie Carpenter har grunnlagt Coalition for Telemedicine Abortion for å bistå kvinner i delstater som med få unntak forbyr abort.

I fjor skrev Carpenter ut resept på abortpiller til en 20 år gammel kvinne i Texas, noe hun nå må betale dyrt for.

Ifølge justisministeren i Texas, republikaneren Ken Paxton, fikk kvinnen komplikasjoner og endte opp på sykehus.

Les også: Bokvåren 2025: Her er våre tips! (+)

Streng lov

Texas har en av de strengeste abortlovgivningene i USA, og i desember tok Paxton ut tiltale mot New York-legen for brudd på abortlovgivningen i delstaten der hun heller ikke er autorisert til å praktisere.

Nå er hun ilagt en bot på 100.000 dollar, tilsvarende drøyt 1,1 millioner kroner,

Carpenter trues også med ytterligere bøter og fengsel dersom hun fortsetter å skrive ut reseptbelagte legemidler til pasienter i Texas.

Slår ring om

Texas kan dermed komme på kant med delstaten New York, som i likhet med 17 andre delstater har vedtatt lover som skal slå ring om leger i slike saker.

– New York er stolte av å være en trygg havn for dem som blir angrepet av andre delstater fordi de har utført eller tatt abort, sier delstatens justisminister Letitia James.

Hun forsikrer New Yorks leger om at delstaten vil forsvare dem «mot urettmessige forsøk på å straffe dem fordi de har gjort jobben sin».

I januar ble Carpenter også tiltalt for «kriminell abortbistand» i delstaten Louisiana, der hun anklages for å ha skrevet ut resept på abortpille til en mindreårig.

Les også: Derfor er Odd Nerdrum så kontroversiell i kunstmiljøet (+)

Les også: Hilde Restad: Trump tar oss tilbake til kolonitiden

Les også: Derfor forlater de Arbeiderpartiet: – Partiet jeg meldte meg inn i finnes ikke lenger (+)