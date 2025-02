Mexico truer med utvidet søksmål mot våpenprodusenter i USA

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Dersom de erklærer disse kriminelle gruppene som terrorister, vil vi måtte utvide vårt søksmål i USA, sier Mexicos president Claudia Sheinbaum.

Hun viser til at 74 prosent av våpnene som benyttes av mexicanske narkotikabander ifølge justisdepartementet i Washington kommer fra USA.

Mexico vurderer derfor å utvide søksmålet mot amerikanske våpenprodusenter til også å gjelde væpning av det USAs selv kaller terrorister, sier Sheinbaum.

Kriminelle gjenger

Ifølge The New York Times planlegger Trump-administrasjonen å klassifisere kriminelle gjenger i Mexico, Colombia, El Salvador og Venezuela som terroristorganisasjoner. Det åpner i så fall for omfattende bruk av amerikansk militærmakt mot dem.

Mexico har alt fremmet et søksmål mot amerikanske våpenprodusenter og selgere med krav om 10 milliarder dollar i erstatning for deres medvirkning til volden forårsaket av kriminelle bander i landet.

Avviser beskyldninger

President Donald Trump anklaget tidligere i måneden den mexicanske regjeringen for å ha bånd til narkotikabandene i landet, en anklage Sheinbaum på det sterkeste avviste.

– Vi avviser kategorisk beskyldningene mot den mexicanske regjeringen om forbindelser til kriminelle organisasjoner, skrev hun på X.

– Den eneste slike forbindelsen finner man i de amerikanske våpenbutikkene som selger kraftige våpen til disse kriminelle gruppene, la hun til.

Straffetoll

Forholdet mellom Sheinbaum og Trump har vært spent etter at den amerikanske presidenten som straff for ulovlig innvandring og narkotikasmugling fra Mexico, varslet 25 prosent straffetoll på varer fra landet.

Innføringen av slik straffetoll er inntil videre utsatt i 30 dager.

