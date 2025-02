Hegseth: USA vil ikke ha styrker i Europa i all tid

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Under et besøk i Warszawa oppfordret den nye amerikanske forsvarsministeren europeiske land til å bevilge mer til forsvaret.

– Dere kan ikke forvente at amerikanske styrker vil stå i Europa i all tid framover. Derfor er budskapet til våre europeiske allierte klart og tydelig: Dere må bruke med på forsvaret, sa Hegseth da han møtte pressen fredag.

Forsvarsministeren sa også at man ikke nødvendigvis må ha tillit til president Vladimir Putin for å forhandle med ham om en slutt på den nesten tre år lange krigen i Ukraina.

På spørsmål om hvorvidt Trump-administrasjonen har tillit til at Putin vil etterleve en mulig avtale, svarte Hegseth at man ikke trenger å ha tillit til noen for å kunne innlede forhandlinger.

