FN: Alvorlige brudd på menneskerettigheter i Belarus

– Regjeringen i Belarus har begått omfattende brudd på menneskerettighetene til landets sivile befolkning som ledd i en brutal kamp for å slå ned alle opposisjon, sier en FN-gruppe med uavhengige eksperter.

I uttalelsen heter det at flere av handlingene som regimet til president Aleksandr Lukasjenko står bak, kommer i kategorien forbrytelser mot menneskeheten.

Gruppen ble nedsatt for nesten et år siden, og rapporten er den første i sitt slag. Gruppen sier den har dokumentert graverende voldshendelser som utbredt tortur, tilfeldige arrestasjoner og politisk begrunnede pågripelser.

Denne formen for brutale og systematiske overgrep er blitt hovedtaktikken til myndighetene i Belarus, heter det.

Ekspertene uttaler seg som privatpersoner og ikke på vegne av FN. Oppdraget har vært å samle inn, systematisere, bevare og analysere bevis for overgrep og lovbrudd. Gruppen skal så vidt mulig identifisere gjerningsmenn for at de på et senere tidspunkt skal kunne stilles til ansvar for sine gjerninger.

