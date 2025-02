Europas ledere på tå hev i München

Av Bibiana Piene/NTB

– Dette er et utfall vi må unngå, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB.

– Men det er en sterk holdning her i München nå om at vi må ha et akseptabelt utfall for Ukraina. Ukraina må bli en fri og selvstendig stat, og vi må unngå at en våpenhvile bare blir en ustabil pause. Der er vi ikke nå, slår han fast.

– Derfor er det viktig å ha en felles vestlig alliert tone, sammen med Ukraina.

Møter Zelenskyj

Både Eide og statsminister Jonas Gahr Støre skal møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i München.

I tillegg skal Støre blant annet møte USAs Ukraina-utsending Keith Kellogg, mens Eide møter Ukrainas utenriksminister Andrij Sybiha.

– Vi har hatt mye kontakt de siste dagene, sier Eide.

– Hva tror du vil komme ut av møtene i München?

– Når det gjelder Ukraina, er det å bidra til en tydelig alliert samhold om noen felles prinsipper for å påvirke de kommende forhandlingene, det aller viktigste.

Ukraina altoverskyggende

Ledere, diplomater og beslutningstakere fra alle verdenshjørner strømmet fredag til München og årets sikkerhetskonferanse, der Ukraina er det altoverskyggende temaet.

Det sørget USAs president Donald Trump for, da han to dager før konferansen kunngjorde at han og Russlands president Vladimir Putin skal begynne å forhandle for å få en slutt på krigen.

Trump sendte også sin nyutnevnte forsvarsminister Pete Hegseth til Natos forsvarsministermøte i Brussel med to premisser i bagasjen:

Ukraina må se langt etter et Nato-medlemskap og gi opp håpet om å ta tilbake russisk-okkupert land. Russland har så langt tatt rundt 20 prosent av Ukraina.

Dermed kan Putin ende opp med å få det han har ønsket seg.

Trump-kritikk

Uttalelsene skapte oppstyr i EU, som svarte med uvanlig sterk kritikk av Trump.

Det er uklokt å vise kortene før forhandlingene er i gang, mener både Tysklands utenriksminister Boris Pistorius og Norges Tore O. Sandvik.

Hegseth slo også fast at det er helt uaktuelt med amerikanske soldater i en eventuell fredsstyrke i Ukraina, men at det i første rekke vil være europeiske Nato-land som må sørge for sikkerhetsgarantier.

Det betyr å plukke opp regningen for nok våpen og soldater til å trygge Ukraina.

Trump har på sin side signalisert at han ønsker verdifulle mineraler fra Ukraina i bytte mot fortsatt støtte.

Fredag leverte Ukraina et avtaleutkast til USA om en slik byttehandel, ifølge en ukrainsk tjenestemann.

Blandede signaler

Men USA sender ulike signaler.

Visepresident J.D. Vance tok torsdag en langt tøffere tone og sa at USA både kan ramme Russland med sanksjoner og mulige militære angrep dersom Putin ikke går med på en avtale som sikrer Ukraina selvstendighet på lang sikt, skriver Wall Street Journal.

– Vi har økonomiske verktøy som pressmiddel og selvsagt også militære verktøy, sa Vance.

– Jeg tror det kommer en avtale ut av dette som kommer til å sjokkere mange, sier han til WSJ.

Europa skal med

Onsdag og torsdag var det høyst uklart om det var satt av plass rundt forhandlingsbordet til Ukraina og EU, noe det kom sterke reaksjoner på.

Fredag sier imidlertid Vance at det er «selvsagt» at europeiske allierte skal få være med i forhandlingene. USA har også gjort det klart at Ukraina skal med.

– Vår president går ikke inn i dette med bind for øynene. Alle muligheter ligger på bordet, sier Vance.

Den amerikanske visepresidenten skal etter planen tale i München fredag. Den vil mange følge med spissede ører.

Han og USAs utenriksminister Marco Rubio også ha et møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fredag ettermiddag.

