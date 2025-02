Videofyrtårnet Youtube runder 20 år

PayPal-kollegaene Steve Chen, Chad Hurley og Jawed Karim skal ha fått ideen til Youtube i 2005, angivelig under et middagsselskap. Måneder senere la Karim ut historiens første YouTube-klipp «Me at the Zoo».

Det 19 sekunder lange klippet viser Karim ved elefantutstillingen på San Diego Zoo. Klippet er senere vist 348 millioner ganger, ifølge nyhetsbyrået AP.

Verdens største digitale videotjeneste

Utviklingen av Youtube siden da har gått langt ut over hva grunnleggerne kunne drømme om i 2005. De så for seg en videotjeneste der du kunne se uforglemmelige TV-øyeblikk i reprise.

– Nå er de verdens største digitale videotjeneste målt i både tiden folk bruker, og annonseinntektene – en ren kjempe, sier eMarketer-analytiker Ross Benes til AP.

I fjor nådde Youtube over 2,5 milliarder seere globalt, og ifølge markedsovervåkeren Statista har plattformens musikk- og premiumabonnenter nådd 100 millioner. Google rapporterte at brukere verden over, kun på TV-er, ser mer enn en milliard timer med YouTube-innhold hver dag.

Ser en milliard timer om dagen

Ser du 20 år tilbake i tid ville det ha virket nesten latterlig at et nettsted der barn lager parodivideoer, skulle bli en trussel mot selskaper som Disney, ABC og CBS. Det er nettopp det de har klart å oppnå, sier Ross Benes.

I dag er Youtube nødt til å forholde seg til utfordringer med moderering, desinformasjon og ekstremt innhold. Der X, tidligere Twitter, og Facebook fjerner moderering av innhold, holder Youtube på sine strenge retningslinjer.

For å motvirke ekstremt innhold og hatprat har Youtube strammet inn retningslinjene over tid. Videoer og kanaler som fremmer vold, hat og ekstremisme blir enten regulert eller fjernet helt fra plattformen. Samtidig har selskapet justert sine anbefalingsalgoritmer for å hindre at kontroversielt innhold får unødig spredning.

Brukerne står for innholdet

Youtube utfordret i sin tid TV-gigantene. Kanalen var ikke avhengige av studio eller dyre produksjonslokaler. Det var brukerne som selv skapte og lastet opp innholdet. Nå lastes det opp over 500 timer med video til Youtube hvert eneste minutt.

Analytikere mener det var et vendepunkt da Google kjøpte opp Youtube i 2006 for 1,65 milliarder dollar. Kombinasjonen av Googles søkeekspertise og lidenskapelige Youtube brukere viste seg å gi gode resultater.

– Youtube ble et eksempel på hvordan dot-com-selskaper burde vært drevet, i motsetning til hvordan de faktisk ble drevet på slutten av 1990-tallet, sier teknologianalytiker Rob Enderle til AP.

Google brukte sin annonseringskompetanse til å bygge en suksessmodell der man deler inntektene med de skaperne som tiltrekker seg store publikum.

Global mediegigant

I dag har Youtube etablert seg som en global mediegigant med over 2,5 milliarder brukere. Kanalen konkurrerer med tradisjonelle kabel-TV-tjenester og nye strømmetjenester. Plattformen har utvidet sitt tilbud med premium- og musikkabonnementer, samt nye funksjoner som «Shorts» og live-streaming som til sammen tiltrekker milliarder av visninger daglig til kanalen.

Ross Benes, eMarketer-analytiker, sier det er forventet at Youtube vil overgå alle amerikanske kabel-TV-tjenester i betalte abonnementer innen to år.

– Plattformen konkurrerer nå med strømmetjenester som Netflix, Disney og Amazon Prime, samt kortformatvideo-plattformer som Tiktok og Instagrams Reels. Som svar på TikToks popularitet lanserte Youtube funksjonen «Shorts», som i gjennomsnitt oppnår over 70 milliarder visninger daglig, sier Benes til AP.