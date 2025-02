USAs forsvarsminister: Europeisk ansvar å stoppe Russlands krigsmaskin

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Krigen i Ukraina og Russlands aggresjon er en alarmklokke. Derfor har president Trump oppfordret til økte forsvarsutgifter, og til at europeiske Nato-land innser at dette er en akutt og reell trussel mot kontinentet, sa Hegseth på vei inn til forsvarsministermøtet i Nato torsdag.

Han mener også at USAs president Donald Trumps samtale med Russlands president Vladimir Putin ikke var et svik mot Ukraina.

– Det er ikke noe svik her. Det er en anerkjennelse av at hele verden og USA er investert i og interessert i fred, en framforhandlet fred. Og det vil kreve at begge sider anerkjenner ting de ikke ønsker, fortsatte han.

Ifølge Hegseth er det Europas ansvar å stanse Russlands «krigsmaskin».

