Ukraina blir snakkisen på München-konferanse

Både USAs visepresident J.D. Vance og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tar fredag turen til München.

Det gjør også statsminister Jonas Gahr Støre, de fleste europeiske statslederne og hundrevis av ledere, beslutningstakere og toppfolk innen forsvar og sikkerhet fra alle verdenshjørner.

På det ærverdige hotellet Bayerische Hof i München skal de bruke helgen til å diskutere forsvars- og sikkerhetspolitikk.

USAs president Donald Trump slo an tonen allerede onsdag, da han kunngjorde at han og Russlands president Vladimir Putin er blitt enige om umiddelbare fredsforhandlinger om Ukraina.

– Det vil bli intense samtaler om dette i München, kommenterte utenriksminister Espen Barth Eide på Dagsrevyen samme kveld.

Spørsmål i kø

For spørsmålene står i kø:

Får Ukraina en plass ved forhandlingsbordet? Og hva mener Ukraina om at USA både kaller en gjenerobring av Krim-halvøya for «illusorisk» og et ukrainsk Nato-medlemskap for «urealistisk»?

Nato vedtok allerede i 2008 å åpne døra for Ukraina, et løfte som ble forsterket på fjorårets toppmøte i Washington.

– Ukraina må sitte ved bordet. Det er de som er angrepet, de må være tungt inne i å legge premissene for en fredsløsning. Den må være akseptabel også for dem, sier Eide.

Ukraina har hele veien stått hardt på at ingen fredsavtale kan inngås uten at de sitter ved forhandlingsbordet.

Fra EU kommer krav fra flere land om at også de får delta i forhandlingene.

– Vi kan bare oppnå fred sammen, slår den tyske utenriksministeren Annalena Baerbock fast overfor Politico.

Viktig arena

Sikkerhetskonferansen i München (MSC) har med årene blitt en av verdens viktigste arenaer for sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Jens Stoltenberg skulle egentlig overta som leder i år, men i stedet ble han utnevnt til Norges finansminister.

Stoltenberg kommer likevel til München. Et mannstungt norsk team, ledet av Støre, teller også utenriksminister Espen Barth Eide, forsvarsminister Tore O. Sandvik og utviklingsminister Åsmund Aukrust.

Fra USA kommer foruten visepresidenten også utenriksminister Marco Rubio og USAs Ukraina-utsending Keith Kellogg.

EU-kommisjonen sender hele 13 kommissærer til München, med president Ursula von der Leyen, EUs utenrikssjef Kaja Kallas og forsvarskommissær Andrius Kubilius i frontlinjen.

Nato-sjef Mark Rutte er på plass, og de fleste EU-landene sender sine stats- og regjeringssjefer til München.

Fredsplan for Ukraina?

Trump lovet som kjent først å få en slutt på Ukraina-krigen innen 24 timer, men har senere endret dette til «innen seks måneder».

Nå begynner altså noen biter å falle på plass.

På et møte i kontaktgruppa for Ukraina (UDCG) onsdag la i alle fall USAs forsvarsminister Pete Hegseth ut noen premisser:

Ukraina kan glemme å få Krim tilbake, og noe Nato-medlemskap når krigen er slutt, er ikke noe USA vil støtte.

Hegseth gjorde det også uttrykkelig klart at det vil bli Europa som må ta ansvar for Ukrainas sikkerhet når en fredsavtale er på plass.

– Veldig nær

I forkant av München-konferansen har også Ukraina gjort det klart at de vil ha en fredsplan på bordet raskt.

– Det er nødvendig at ledere og eksperter som er i München, skjønner at det er nå det skjer, uttalte Zelenskyj stabssjef Andrij Jermak til nyhetsbyrået AP tidligere denne uka.

– Vi er veldig nær ved å få en slutt på denne krigen, men det er nødvendig at vi står sammen og ikke gir Russland en mulighet til å skille oss, understreket stabssjefen.