Europa tatt på senga av Trumps Ukraina-bombe

Av Bibiana Piene/NTB

EU-landene i Nato ble tatt på senga av kunngjøringen fra USAs president Donald Trump om at han er blitt enig med Russland om å starte forhandlinger for å få en slutt på blodsutgytelsene i Ukraina, skriver Politico.

Nyheten har sendt sjokkbølger innover Europa, skriver Reuters. På vei inn til forsvarsministermøtet i Nato torsdag luftet flere land sine frustrasjoner.

Mye på spill

– Freden i Europa står på spill. Derfor må vi europeere tas med (i forhandlingene), sier den tyske utenriksministeren Annalena Baerbock til tysk radio.

Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius beklager at USA har gitt Vladimir Putin innrømmelser allerede før fredssamtalene er kommet i gang.

På et møte i kontaktgruppa for Ukraina (UDCG) onsdag slo USAs forsvarsminister Pete Hegseth fast at Ukraina kan glemme å gjenerobre russiskokkupert territorium som Krim-halvøya.

Han slo også igjen døra for at ukrainsk Nato-medlemskap kan bli utfallet av fredsforhandlingene.

Bare timer senere kom kunngjøringen fra Trump om avtalen med Russland.

– Unngå diktert fred

Tysklands statsminister Olof Scholz sier at en fredsavtale ikke må tres over hodet på ukrainerne.

– Vi må unngå en diktert fred, sier Scholz.

Frankrikes forsvarsminister Sébastien Lecornu advarer på sin side om at det kan bli en «fred gjennom svakhet» i stedet for USAs mantra om en «fred gjennom styrke».

Litauens forsvarsminister Dovile Sakaliene kommer også med en advarsel.

– Europa må ikke gå i fellen med å tro at Trump og Putin vil finne en løsning for oss alle, sa han på vei inn til Nato-møtet.

Nato-sjef Mark Rutte inntar foreløpig en avventende holdning.

– Vi får se hvordan dette utvikler seg, sa han.

– Vi ønsker alle fred så raskt som mulig. Og vi ønsker alle at Ukraina står i en best mulig posisjon ved starten av forhandlingene, sa Nato-sjefen.

Russland: Europa er sjalu

Også Storbritannias forsvarsminister John Healey slår fast at Ukrainas stemme må stå i sentrum av forhandlingene.

– Russland fortsetter å være en trussel langt utenfor Ukraina, sier han.

Russland ser derimot ut til å være henrykt over tingenes tilstand.

– Europa er sjalu og sinte over telefonsamtalen mellom Putin og Trump fordi dette viser at Europas makt på den globale scenen er svekket, sier Russlands tidligere president, nå nestleder for landets sikkerhetsråd, Dmitrij Medvedev.

