Det hvite hus: Rundt 75.000 statsansatte takket ja til tilbud om oppsigelse

Fristen for å akseptere tilbudet gikk ut onsdag kveld. En føderal dommer ga tidligere samme dag grønt lys for at programmet kunne fortsette.

NBC har ikke kunnet verifisere antall ansatte som har sagt opp, men melder at de 75.000 er mindre enn 5 prosent av den statlige arbeidsstokken. Videre heter det at Trump-administrasjonen hadde forventninger at mellom 5 og 10 prosent ville takke ja.

Dommer George O'Toole slo tidligere onsdag fast at en gruppe fagforeninger som forsøkte å stanse programmet, ikke har rettslig klageinteresse.

Det er milliardær og Trump-rådgiver Elon Musk som står bak tilbudet, der man får tilbud om å si opp i bytte mot å bli lønnet til 30. september. Tilbudet er gitt til de aller fleste sivile føderalt ansatte i USA, og formelt kalles ordningen «utsatt oppsigelse».

Fagforeningene mener planen er lovstridig og ba O’Toole om å sette den på vent og forhindre at Office of Personnel Management (OPM) lot flere melde seg. Etaten har ansvar for sivile ansatte i den amerikanske føderale staten.