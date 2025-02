Det hvite hus anklager dommere for maktmisbruk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Demokrater og jurister i USA har advart om at Trump forsøker å utvide makten sin og overse lover som står i vei for dette.

I de første ukene siden Trump tiltrådte for andre gang, har det blitt fremmet minst en rekke innsigelser mot Trumps presidentordre.

Dommere har foreløpig stanset, i hvert fall midlertidig, Trumps forsøk på å gjøre slutt på at alle som blir født i USA, får statsborgerskap og at ansatte i Elon Musks effektiviseringsbyrå Doge får tilgang til finansdepartementets betalingssystemer.

En av dommerne som har blokkert Trump, ble nominert av ham i den første presidentperioden. To andre ble nominert av Ronald Reagan og ytterligere to av George W. Bush, begge republikanske partifeller av Trump.

– Stanser folkets vilje

Det hvite hus' talsperson Karoline Leavitt hevder at dommerne som står bak innsigelsene, «opptrer som juridiske aktivister og ikke som ærlige dommere».

– Den reelle konstitusjonelle krisen finner sted i rettsvesenet vårt, der dommere i liberale områder rundt om i landet misbruker makten sin til å ensidig blokkere president Trumps grunnleggende presidentmakt, sier Leavitt.

Hun sier videre at enhver innsigelse mot Trumps presidentordrer er et forsøk på å stanse folkets vilje.

På spørsmål om hvorvidt Det hvite hus mener domstolene har autoritet til å komme med landsomfattende avgjørelser som slår ned Trumps presidentordre, svarte Leavitt at kjennelsene «ikke har noe rettslig grunnlag».

Frykter konstitusjonell krise

Juridiske eksperter har pekt på at et grunnleggende premiss i USA der domstolene tolker lovene og fører oppsyn med de andre statsmaktene, er truet.

– I systemet vårt har det, fram til nå, alltid vært en forståelse om at det er domstolene som avgjør om presidentens myndighet er legitim eller ei, sier jussprofessor Jeremy Paul ved Northeastern University til AP.

Det har vært en «samlet innsats for å forsøke å skape et fiendebilde av dommere», sier jussprofessor Claire Finkelstein ved University of Pennsylvania.

– Ideen om at han kan starte å fjerne dommere er fantasifull, men han kan gjøre livene deres så vanskelige at de kanskje sier opp. Jeg tror det er en del av forsøket her, sier hun.

Hevder dommerne er korrupte

Trump har ikke sagt at han vil motsette seg rettslige beslutninger, selv om en dommer anklager administrasjonen for å gjøre akkurat det ved å holde tilbake utbetaling av føderale midler.

– Jeg følger domstolene. Jeg må følge loven. Alt det betyr, er at vi anker, sa Trump onsdag i Det ovale kontor.

Dagen før sa Trump at dommerne hindrer ham fra å stanse korrupsjon i statsapparatet.

Musk stemte i, og har skrevet flere meldinger på X om dommere som har stukket kjepper i hjulene for Trumps prosjekt.

– En korrupt dommer som beskytter korrupsjon. Han må stilles for riksrett nå, skrev Musk om dommeren i saken om Doge og finansdepartementets betalingssystemer.