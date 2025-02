AP-journalist igjen nektet tilgang til Det ovale kontor

AP forsøkte å sende en journalist til undertegning av presidentordre i Det hvite hus tirsdag, men ble nektet tilgang også da. Onsdag fikk det nesten 180 år gamle nyhetsbyrået samme beskjed. Denne gangen var det seremonien der Tulsi Gabbard skulle tas i ed som etterretningssjef, som AP ikke fikk tilgang til.

Trump-administrasjonen slår ned på løgner fra pressen, sier pressetalsperson Karoline Leavitt i Det hvite hus.

– Vi har retten til å avgjøre hvem som får komme inn i Det ovale kontor, sier Leavitt. Hun beskriver videre det å stille spørsmål i Det ovale kontor som noe man blir invitert til, ikke noe man har rett til.

– Om vi føler at det blir fremmet løgner av mediene i rommet, så kommer vi til å holde dem ansvarlige for løgnene, sier Leavitt.

– Det er et faktum at vannet utenfor kysten av Louisiana blir kalt Amerikagolfen. Og jeg vet ikke hvorfor nyhetsmedier ikke vil kalle det for det, men slik er saken, sier Leavitt.

President Donald Trump har undertegnet en ordre der han endrer navnet på området, men det har blitt kalt Mexicogolfen siden 1600-tallet, og blir det fortsatt i resten av verden. AP bruker Mexicogolfen, men gjør også oppmerksom på Trumps navneendring.

APs sjefredaktør Julie Pace sa tirsdag at det er «urovekkende at Trump-administrasjonen straffer AP for å drive uavhengig journalistikk». Hun sa videre at det er i strid med det første grunnlovstillegget, som garanterer retten til ytringsfrihet.