Trump innfører «gjengjeldelsestoll»

– Når det gjelder handel, har jeg bestemt, av rettferdighetshensyn, at jeg vil innføre gjensidig toll. Det betyr at uansett hvilken toll land krever av USA, vil vi kreve det samme av dem – verken mer eller mindre, skriver Trump i Truth Social.

Torsdag undertegnet han en presidentordre og slo fast at beslutningen om å innføre såkalt gjengjeldelsestoll på varer fra utlandet er endelig.

Økonomer har advart og sier at det er amerikanske forbrukere som må betale for dette i form av høyere priser på importerte varer og at dette vil føre til økt inflasjon.

Blir dyrere

Trump medgir at importerte varer trolig blir dyrere i USA.

– Prisene kan komme til å gå opp, sier han, men legger til at han er fast overbevist om at inflasjonen på sikt vil gå ned.

Trump lovet i valgkampen også å få ned inflasjonen i USA. Trump tok over 20. januar, og inflasjonen steg fra 2,9 i desember til 3,0 prosent i januar.

Allierte fiender

Trump understreker at USA vil være på vakt mot land som forsøker å eksportere til USA via andre land for å unngå gjengjeldelsestoll og sier at dette ikke er akseptabelt.

– Noen av våre allierte er verre enn våre fiender når det kommer til handel, sa Trump da han undertegnet presidentordren i Det hvite hus.

– EU er absolutt brutale, sa han.

Trump understreker at USA vil behandle merverdiavgift på samme måte som toll.

– Vil vi anse land som bruker mva.-systemet, som er langt mer straffende enn toll, for å være tilsvarende toll, skriver han.

Tollsatser ikke fastsatt

De endelige tollsatsene er ikke fastsatt, noe som kan ta tid. USA importerer varer fra mange land, som alle har ulike toll- og avgiftssystemer.

Noen land har også inngått handelsavtaler med USA, som kan innebære unntak.

– Det er heller ingen toll hvis du produserer eller bygger produktet ditt i USA, understreker han.

Trump-administrasjonen jobber nå på spreng med å utarbeide en oversikt, samtidig som Trump har varslet dramatiske kutt i statsapparatet.

– Urettferdig behandlet

Trump gjentar nok en gang at USA i hans øyne lenge har vært behandlet urettferdig.

– I mange år har USA blitt behandlet urettferdig av andre land, både venner og fiender. Dette systemet vil umiddelbart bringe rettferdighet og velstand tilbake til det tidligere komplekse og urettferdige handelssystemet, skriver han på Truth Social.

– USA har hjulpet mange land gjennom årene med store økonomiske kostnader. Nå er det på tide at disse landene husker dette og behandler oss rettferdig, legger han til.

Modi-besøk

Torsdagens presidentordre kom rett før Trump fikk besøk av Indias statsminister Narendra Modi i Det hvite hus.

India har innført høyere toll på amerikanske varer enn noen andre viktige handelspartnere, og det er knyttet spenning til hvordan landet vil svare på Trumps varslede gjengjeldelsestoll.

Søndag varslet Trump 25 prosents straffetoll på stål og aluminium fra alle andre land i verden.

I Norge har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) lovet å gjøre alt han kan for å hindre negative konsekvenser av denne tollen for norske selskaper.

Les også: Utviklingsministeren i krisemøte om bistandsfrys: Norsk Folkehjelp og Flyktninghjelpen krever tiltak

Les også: WWF tapte søksmål mot staten – vedtak om gruvedrift på havbunnen er gyldig

Les også: Advarer mot handelskrig: – Et globalt kostnadssjokk