USAs forsvarsminister: Ukrainas mål om frigjøring av Krim er illusorisk

– Å kjempe for dette vil bare føre til unødvendig lidelse. Denne krigen må ta slutt, slo Hegseth fast da han møtte kontaktgruppa for Ukraina (UDCG) i Nato-hovedkvarteret i Brussel onsdag.

Hegseth mener også at et ukrainsk Nato-medlemskap er urealistisk.

Setter punktum for Nato-ambisjoner

– USA mener at et Nato-medlemskap for Ukraina ikke er et realistisk utfall av krigen, sier han.

Den nedslående beskjeden setter et punktum for Ukrainas ønske om å bli et medlem av forsvarsalliansen og slik være beskyttet for russisk aggresjon i framtiden.

I fjor sommer vedtok Nato-toppmøtet i Washington enstemmig at Ukrainas vei mot Nato-medlemskap er «irreversibel».

Russisk nei til landbytte

Ukrainas har hele veien hatt som mål å gjenerobre Krim-halvøya, som Russland okkuperte i 2014.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa tirsdag at han har planer om å tilby Russland et landbytte ved å gi territorium som Ukraina har erobret i det russiske grensefylket Kursk, i bytte mot russiskokkuperte deler av Ukraina.

Men det ble kontant avvist av Russland onsdag.

– Det er umulig. Russland har aldri og vil aldri diskutere å bytte vekk territoriet vårt, sier Kreml-talsperson Dmitrij Peskov.

Må inngå kompromisser

Hegseth gjør det også klart at det å få slutt på krigen i Ukraina er «av høyeste prioritet» for USA.

President Donald Trump ønsker en avslutning på krigen så fort som mulig, først og fremst med diplomatiske midler, ifølge forsvarsministeren.

Det innebærer at Ukraina må gå med på kompromisser, sier han.

– Men vi ønsker å se et uavhengig og framgangsrikt Ukraina, legger han til.

Vil ikke sende soldater

Hegseth slår også fast at USA ikke vil sende soldater til Ukraina.

– En varig fred for Ukraina må inkludere robuste sikkerhetsgarantier som å sikre at krigen ikke starter igjen, sier han og understreker at det vil være opp til europeiske og andre land å sikre slike garantier og eventuelt sende soldater til Ukraina.

Onsdagens møte i Brussel er den ferske forsvarsministerens første møte med Nato.

Og for første gang er det ikke USA som leder møtet i UDCG-gruppa, som tidligere gikk under navnet Ramstein, men Storbritannia.

Entydig budskap

Torsdag skal han også delta på Natos forsvarsministermøte. Der vil mange være svært interessert i hvilke tanker om Nato USAs forsvarsminister bringer til torgs.

De øvrige Nato-landene vil på sin side prøve å sende et entydig budskap til Hegseth og USA: Nato må holde sammen – og støtten til Ukraina må holdes oppe.

– Det er viktig at de sitter igjen med følelsen av at dette var bra, at denne gjengen er på vårt lag, sier en høytstående Nato-diplomat til NTB.

Hegseth gir på sin side klar beskjed om at de øvrige Nato-landene må få opp pengebruken.

Krav om mer penger

Onsdag gjentok han Trumps krav om at forsvarsbudsjettene må opp på 5 prosent av BNP – mer enn dobbelt så mye som i dag.

Også Nato-sjef Mark Rutte sier at Nato-landene må bruke betydelig mer på forsvar.

– Våre kapabilitetsmål krever at mange allierte bruker betraktelig mer på forsvar, slo han fast på en pressekonferanse onsdag.

I tillegg vil USA trolig be Europa om å kjøpe amerikanske våpen for å gi til Ukraina, mener Nato-diplomater NTB har snakket med.

Men det kan komme i konflikt med EUs mål om å produsere mer våpen i Europa og kjøpe mer europeisk.

– Mange allierte kjøper allerede massive mengder våpen fra USA, påpeker en av diplomatene.

