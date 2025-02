Trump sier at han og Putin skal møtes i Saudi-Arabia

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi kommer til å møtes i Saudi-Arabia, sa Trump etter en lengre telefonsamtale med Putin onsdag.

Det er ikke kjent når møtet skal finne sted, og opplysningen er ikke kommentert fra russisk side.

Ifølge Trump er han og Putin enige om umiddelbart å innlede forhandlinger om en fredsløsning i Ukraina.

– Vi ble enige om å samarbeide, veldig tett, inkludert å besøke hverandres nasjoner. Vi har også blitt enige om å la våre respektive team starte forhandlinger umiddelbart, og vi skal begynne med å ringe president Zelenskyj i Ukraina for å informere ham om samtalen, noe jeg skal gjøre akkurat nå, skrev Trump på Truth Social.

Volodymyr Zelenskyj bekreftet kort tid etter at han hadde snakket med Trump.

– Vi snakket lenge om muligheter for å oppnå fred, sa den ukrainske presidenten.

Til journalister fastholder Trump at han har tro på en våpenhvile «i nær framtid» i Ukraina, men at det er lite sannsynlig at landet vil få tilbake alle de russiskokkuperte områdene.

Trump sier videre at et Nato-medlemskap «ikke vil være praktisk» for Ukraina, noe også USAs forsvarsminister Pete Hegseth tidligere onsdag omtalte som «urealistisk».

Trump mener også at det bør holdes nyvalg i Ukraina, der Zelenskyj ble valgt til president for en femårsperiode i 2019.

– De må før eller siden holde nyvalg, sier han.

