Rwanda-støttede opprørere fortsetter framrykkingen i Kongo

Kilder opplyser til AFP at opprørerne har tatt kontroll over de to landsbyene Ihusi og Kalehe som ligger langs hovedveien mellom Goma og Bukavu.

Opprørerne står dermed bare 60 kilometer fra Bukavu.

Burundi har sendt rundt 10.000 soldater over grensa og inn i Sør-Kivu-provinsen, der de støtter kongolesiske regjeringsstyrker.

FN-eksperter har tidligere slått fast at rundt 4000 regjeringssoldater fra Rwanda kjemper sammen med opprørerne, som har tatt kontroll over store deler av Nord-Kivu, inkludert provinshovedstaden Goma.

Ifølge ekspertene forsyner Rwanda også opprørerne med våpen og militært utstyr, men president Paul Kagame benekter begge deler.

Ifølge sikkerhetskilder i området har soldatene fra Burundi de siste dagene vært i kamp mot opprørerne, og landets president Evariste Ndayishimiye advarer nå Rwanda.

– Vi kommer til å angripe dem som angriper oss, sier Ndayishimiye, som kaller Rwanda «en dårlig nabo».

