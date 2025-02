Russlands ekspresident tordner mot Zelenskyj: – Nonsens

– Forslaget (fra Zelenskyj) er nonsens, sier Medvedev, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Han var president i Russland i perioden 2008-2012, og statsminister i perioden 2012-2020. Nå er Medvedev nestleder i Russlands sikkerhetsråd.

Ifølge Volodymyr Zelenskyj er Ukraina forberedt på å tilby bytte av territorium med Russland dersom det blir forhandlinger om fred, opplyste Ukrainas president tirsdag.

– Vi kan bytte et territorium mot et annet, sa Zelenskyj i et intervju med avisa The Guardian.

Men Medvedev fnyser av forslaget, og viser til et ferskt russisk angrep på den ukrainske hovedstaden Kyiv onsdag morgen.

– Dette (angrepet) viser at fred gjennom styrke er et konsept som virker, mener Medvedev. Også det russiske statlige nyhetsbyrået Tass har omtalt dette utspillet.

– Putin forbereder seg ikke på fred

Minst én person ble drept i drone- og rakettangrepet mot Kyiv i morgentimene onsdag. Minst tre andre ble såret, og det oppsto flere branner etter angrepet, ifølge Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko. Det skriver NTB.

Ukrainas president har selv reagert sterkt på angrepet.

– Vladimir Putin (Russlands president, journ.anm.) forbereder seg ikke på fred, han fortsetter å drepe ukrainere og ødelegge byer, sier Volodymyr Zelenskyj i et innlegg i sosiale medier.

– Bare press mot Russland kan stoppe denne terroren. Akkurat nå trenger vi samhold og støtte fra alle våre partnere i kampen for en rettferdig slutt på denne krigen, legger Zelenskyj til.

Hevder Russland er urettferdig behandlet

Russlands ekspresident Medvedev fyrer stadig løs mot Ukraina og Vesten i statlige medier og i egne sosiale kanaler.

Dmitrij Medvedev og Vladimir Putin avbildet sammen i 2008. (Mikhail Metzel/AP)

Men ukrainske myndigheter og Vesten bruker neppe særlig med energi på utspillene. Tidligere har sjefforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) forklart at det er all grunn til å ta Medvedevs stadige verbale og skriftlige angrep med en stor klype salt.

– Ingen tar Medvedev seriøst. Det var knapt nok noen som gjorde det da han var president. Han hadde kun embetet fordi loven ikke tillot Vladimir Putin å sitte som president hele tiden, sa Bukkvoll til Dagsavisen.

Tor Bukkvoll, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). (Ole Berg-Rusten/NTB)

– Medvedev hadde noe makt i sin presidentperiode, og Putin var neppe fornøyd med alt han gjorde. Men Medvedev er ikke en maktperson i Russland i dag, la Bukkvoll til.

I et intervju med russiske medier har Medvedev selv forklart hva som ligger bak hans mange utblåsninger mot Vesten.

– Vurderingene av Vesten har endret seg av én enkel grunn. Den er at vi, Den russiske føderasjonen, er blitt urettferdig behandlet. Så derfor har vurderingene blitt skarpere, sa Medvedev, ifølge Tass.

---

Hvem er Dmitrij Medvedev?

Født 14. september 1965 i St. Petersburg.

Utdannet jurist.

Var Russlands tredje president i perioden 2008-2012. Deretter og fram til januar 2020 innehadde han posten som statsminister. Er nå nestleder i Russlands sikkerhetsråd.

Medvedev var Vladimir Putins stabssjef i 1999, og ledet valgkampen hans i 2000. Deretter ble Medvedev stabssjef i Putins presidentadministrasjon. I 2005 ble han første visestatsminister. Medvedev var i tillegg styreformann i gigantselskapet Gazprom i periodene 2000–2001 og 2002–2008.

En av hans første embetsgjerninger var å utnevne Putin til statsminister.

Den 8. mai 2012 tok Medvedev over som statsminister. Putin tok over presidentstolen igjen.

Dmitrij Medvedev. (DMITRY ASTAKHOV/AFP)

---