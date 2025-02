Plan: Flere jenter brukes som barnesoldater

– Barn blir fortsatt tvunget til å kjempe og utnyttes i krig. Vi ser en dramatisk økning i rekrutteringen av jenter, som ofte utsettes for seksuell vold og menneskehandel. Dette er en sak som fortjener langt mer oppmerksomhet, særlig i en tid hvor krig og konflikt preger verden, sier generalsekretær i Plan International Norge, Kari Helene Partapuoli.

12. februar markeres Red Hand Day, den internasjonale dagen mot bruk av barnesoldater.

Til tross for internasjonale forbud brukes barn fortsatt i krig.

Ifølge rapporten State of the World's Girls fra Plan International blir jenter ofte utsatt for overgrep og tvunget til å være sexslaver, de blir ofre for menneskehandel og tvunget ut i prostitusjon, og de brukes i militære roller – som spioner, budbringere og soldater.

31 prosent av rekrutterte barn blir med frivillig, ofte fordi de ser det som eneste vei til beskyttelse. 25 prosent blir tvunget eller truet til å bli med.

22 prosent av gutter og unge menn har blitt spurt om å bli med i en væpnet gruppe, sammenlignet med 14 prosent av jenter og unge kvinner.

I Colombia havner mange jenter i væpnede grupper fordi de ikke har tilgang til utdanning.

– Flere barn i Colombia lokkes inn i krigen med penger og narkotika, ifølge Plan.

Den dystre statistikken preger flere land. I Sudan tvangsrekrutteres barn av væpnede grupper. I Etiopia går unge menn inn i væpnede grupper etter å ha sett sine familier bli drept eller voldtatt.

9995 unge mennesker i alderen 15–24 år fra ti ulike land som er i konflikt, har deltatt i rapporten.