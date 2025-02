Musk på plass da Trump signerte ordre om ytterligere kutt i statsapparatet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Meningen med ordren er å støtte opp om innsatsen til Doge – et nyopprettet kontor for statlig effektivitet som ledes av Musk.

Sammen med Trump har han de siste ukene gjort voldsomme kutt i føderale utgifter, deriblant satt en stopper for føderale lån og tilskudd.

I Det ovale kontor sa Musk at det finnes gode mennesker i det føderale byråkratiet, men at de må holdes ansvarlige. Videre omtalte han statsapparatet som en fjerde myndighetsgren som ikke er valgt av folket.

– Folket stemte for omfattende myndighetsreformer, og det er det folket kommer til å få. Det er dette demokrati handler om, sa Musk.

Det var første gang Musk tok imot spørsmål fra journalister siden han ble spesialrådgiver for Trump-administrasjonen. Han er også verdens rikeste mann og eier av X, meldingsplattformen som tidligere het Twitter.

Føderale etater blir i ordren beordret til å gjennomføre «storskala reduksjoner i arbeidsstokken og avgjøre hvilke deler av etatene (eller selve etatene) som kan fjernes eller kombineres, fordi funksjonene deres ikke er lovpåbudt».

Videre heter det at statlige myndigheter ikke «skal ansette mer enn én ansatt for hver fjerde som går ut av offentlig tjeneste». Det er planlagt unntak for de delene av statsapparatet som jobber med innvandring, politi og sikkerhet.

Trump og Musk forsøker å presse statsansatte til å si opp i bytte mot penger, men planen er satt på vent i påvente av rettsprosesser. Programmet gir ansatte muligheten til å slutte og få betalt ut september. Mer enn 65.000 skal ha takket ja.

(©NTB)