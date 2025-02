Etterretning: Sverige ikke lenger et prioritert terrormål

I en rapport fra svenskenes Nationellt centrum för terrorbedömning (NCT), en samarbeidsgruppe mellom de sivile og militære sikkerhetstjenestene, slås det fast at Sverige ikke lenger er et like prioritert terrormål. Siden 2023 og gjennom 2024 var det ingen terrorangrep i landet.

Dette settes blant annet i sammenheng med at mange kjente islamister skiftet fokus etter at krigen mellom Israel og Hamas brøt ut.

Men det er fremdeles usikkerheter, understreker NCT.

– Vi vil gjerne se at dette er en situasjon som består, og ikke bare handler om at søkelyset er blitt rettet mot et annet hold, sier Ahn-Za Hagström, sjefen i NCT.

Fremdeles er det slik at NCT anser de største terrortruslene kommer fra ekstreme islamister eller høyreekstremister som vil utføre et soloangrep med et kjøretøy, eller med et stikk- eller skytevåpen.

Faren for mulige trusler fra Russland og Iran gjør at trusselfaren ligger på fire på skalaen til fem, skriver SCT i rapporten.