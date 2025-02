Eide: – Ukraina må sitte ved bordet under forhandlingene

I et intervju på Dagsrevyen hos NRK sier Eide at det er flere premisser som må ligge til grunn for at forhandlingene skal lykkes.

– Ukraina må sitte ved bordet. Det er de som er angrepet, de må være tungt inne i å legge premissene for en fredsløsning. Den må være akseptabel også for dem, forteller Eide.

Han lister også opp viktigheten av at det blir en varig løsning og en løsning som er god for europeisk sikkerhet.

– Dette dreier seg om Ukraina, men det dreier seg om oss, for vi kan ikke ha det sånn at stormakter tar seg til rette som Russland her har gjort.

Eide sier også at det ikke er akseptabelt at man fratar Ukraina retten til et fremtidig Nato-medlemskap.

