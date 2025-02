Musk hevder USA vil gå konkurs uten budsjettkutt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Musk var tirsdag i Det hvite hus for å snakke med Trump om å stramme inn pengesekken ytterligere.

Tesla-gründeren tar blant annet sikte på USAs budsjettunderskudd, som toppet 1,8 trillioner ved forrige regnskapsår. Han sier det ikke er valgfritt å redusere USAs føderale utgifter.

Musk leder Doge – et nyopprettet kontor for statlig effektivitet. Sammen med Trump har han de siste ukene gjort voldsomme kutt i føderale utgifter, deriblant satt en stopper for føderale lån og tilskudd.

Flere demokrater har kalt det et angrep på USAs lokalsamfunn og Kongressens myndighet.

De seneste uttalelsene kommer samtidig som Trump-administrasjonen er på kollisjonskurs med amerikanske domstoler, da føderale dommere har satt spørsmålstegn ved lovligheten av pengesparingen.

