Tror Norge kan vinne i handelskrig: – Bør true med å droppe F-35

– Vil det gjøre vondt? Ja, kanskje (og kanskje ikke!), skrev Trump søndag morgen med store bokstaver på Truth Social.

– Men vi vil gjøre Amerika stort igjen, og det vil være verdt prisen som må betales, fortsatte Trump.

Denne helgen lanserte Donald Trump straffetoll på importerte produkter fra Canada, Mexico og Kina. Mens varer fra Canada og Mexico ble ilagt 25 prosent toll, ble Kina ilagt en straffetoll på 10 prosent.

Nå forventer flere eksperter at EU er neste ut på listen til Trump. Selv sier presidenten at den potensielle smerten økte tollsatser kan komme til å påføre amerikanske forbrukere er «verdt prisen» å betale.

Les også: Bokvåren 2025: Her er våre tips! (+)

EU Democracy Study Donald Trump varsler nå et nytt tollregime overfor EU. (Jeff Dean/AP)

– Trump er veldig opptatt av handelsunderskudd, og tror dette er et nullsumspill. Det er det ikke. Global frihandel gir lavere priser globalt. Men økte importpriser vil gjøre utenlandske varer dyrere i USA, og stimulere til innenlandsk produksjon, med økt etterspørsel etter arbeidskraft, sier førsteamanuensis Terje Knutsen ved Institutt for sammenlignende politikk på Universitetet i Bergen.

Et handelsoverskudd oppstår når eksporten er større enn importen.

– Det betyr imidlertid også at amerikanske varer vil bli dyrere for amerikanske forbrukere. Kombinert med immigrasjonsreformen der mange ufaglærte, ulovlige arbeidere vil bli utvist vil dette skape mangel på arbeidskraft, høyere lønninger og inflasjon, sier Knutsen.

Knutsen understreker at det fortsatt er mye vi enda ikke vet om innretningene på denne tollen, og mulige unntak om den innføres.

– Bør true med å droppe F-35

Investeringsdirektør og forvalter i Nordea, Robert Næss, tror Norge kan «vinne» en handelskrig.

– Jeg tror vi kan «vinne» en sånn krig. For det første kjøpte vi varer fra USA i fjor for 82,7 milliarder kroner, og vi solgte for 61,8. Det gjør at vi netto kjøpte for 20,9 milliarder mer. Det er våpen og industrivarer vi kjøper mest av fra USA. Når jeg leter etter konsumrelaterte produkter finner jeg treningsmaskiner. Men, her er det jo også stor produksjon i Kina så da vil vi neppe merke så mye, sier Næss til Dagsavisen.

Næss tror at det i dette tilfellet kan være en fordel om Trump ikke ser på Norge som en del av EU. Norge kjøper nemlig mer fra USA enn USA gjør fra Norge. Derfor vil Trump tenke at det er USA som tjener på handelen. Ikke Norge.

Næss trekker fram store statlige investeringer som jagerfly, og annen luftfart som viktige for handelen mellom Norge og USA. Han er imidlertid ikke i tvil – blir det for dyrt å handle med USA, vil Norge se etter andre handelspartnere.

– Som konsumenter er det lite vi kjøper fra USA. På den annen side bruker vi svært mye på passasjerfly og jagerfly. Her er det lett å endre leverandør dersom vi ønsker det. Flyselskapene som Norwegian vil i hvert fall slutte med å kjøpe Boeing. Sånn sett ligger alt til rette for at vi kan vinne en handelskrig. Hvis Trump legger 25 prosent toll på laks, så bør Støre og co. true med at da dropper vi F35 flyene, sier Næss.

– Hva tror du Trump forsøker å oppnå med de økte tollsatsene?

– Trump har jo markedsført toll som et kinderegg. Det gir trillioner av inntekter til staten (og dermed kan han gi skattelettelse), det setter industrien i andre land tilbake (lavere lønnsomhet), og til slutt skaper det masse ekstra jobber for USA. En sånn tolkning forutsetter at de som får avgiftene imot seg bare aksepterer de og gjør ingenting tilbake. Det er jo helt urealistisk. Når de svarer med samme mynt, får vi en situasjon hvor alle taper, forklarer Næss.

Vil ikke tape mer enn EU

Vil man nå kunne havne i en situasjon hvor Norge taper mer enn EU-medlemmer, fordi vi kun er tilknyttet EØS-avtalen? Vi spør førsteamanuensis Knutsen ved Universitetet i Bergen.

– Norge vil neppe tape mer enn EU-medlemmer, med mindre USA ilegger høyere tollsats på oss enn EU. Vi vil ikke få økt toll til og fra EU siden vi er medlem av EØS. Det er Norge som bestemmer importtollen til Norge, og denne brukes strategisk, blant annet for å beskytte norsk matproduksjon fra konkurranse, sier Knutsen ved Universitetet i Bergen.

Norge har flere tollsatser på varer fra EU, hovedsakelig knyttet til landbruksprodukter og fiskeri. Noen eksempler inkluderer ost og kjøttprodukter. Tanken er at det vil stimulere til mer innenriks produksjon av varer, når prisen på import blir høyere.

Professor Jan I. Haaland ved Norges Handelshøyskole (NHH) understreker at små land som Norge er avhengig av at avtalefestede, regelbaserte systemer for internasjonal handel gjennom WTO og ulike handelsavtaler opprettholdes.

– Ellers blir det lett den sterkeste rett som gjelder. I utgangspunktet har Norge frihandel med EU-landene gjennom EØS-avtalen, men siden vi ikke er en del av EUs tollunion, vil vi ikke bli beskyttet av EUs eventuelle mottiltak dersom vi også blir utsatt for toll fra USA.

– I så fall kan Norge selvsagt innføre egne mottiltak, men som en liten økonomi står vi nok svakere på egen hånd enn vi ville gjort om vi var del av EUs politikk på dette området. Hvorvidt vi også kan bli rammet av EUs eventuelle mottiltak, er det vanskelig å si. EØS-avtalen bør sikre oss fri handel med EU, men det skrives og sies mye om EØS-avtalens fremtid nå, så det gjenstår å se hva en slik situasjon kan lede til, skriver Haaland i en e-post til Dagsavisen.

Les også: Hedvig Montgomery: – Det lager problemer når foreldre snoker på barna sine (+)

Terje Knutsen er førsteamanuensis på Institutt for sammenlignende politikk, UiB. (Eivind Senneset, UiB)

Les også: Dette får etterlatte av din pensjon når du dør (+)

Jan I. Haaland er professor ved NHH i Bergen. (Hallvard Lyssand)

Les også: Lars West Johnsen: Verdens mektigste har forstått verdien av informasjonskontroll

Hva er toll?

Toll er en avgift som legges på importerte varer når de krysser en landegrense. Hensikten med toll er ofte å beskytte innenlandske produsenter fra utenlandsk konkurranse, øke statens inntekter, eller at den brukes som et politisk pressmiddel i forhandlinger.

Formelt sett er det importørene som betaler tollavgiften til myndighetene. I praksis blir denne kostnaden overført til forbrukerne i form av høyere priser, eller den kan absorberes av selskapene som importerer varene, noe som i så fall reduserer fortjenesten til selskapene.

I et eksempel der det før kostet 100 kroner å importere en vare til USA fra Canada, koster det nå 125 kroner å importere den samme varen etter at Donald Trump har ilagt 25 prosent toll på varer importert fra naboen i nord.

Økt toll gir med andre ord høyere priser på import av varer, og driver dermed prisen på varen oppover, noe forbrukere merker når de betaler for varer fra utlandet.

Donald Trump har tidligere feilaktig sagt at toll straffer landet som eksporterer varen. Dette er ikke riktig. Det er forbrukere i landet som importerer varen som betaler den økte prisen av toll.

Næringslivsavisen The Wall Street Journal kaller på lederplass Trumps nye handelspolitikk for «den dummeste handelskrigen i historien», og mener Trump ikke har noen som helst god grunn for å sette opp tollsatsene til Canada og Mexico.

Nå er imidlertid straffetollen mot Mexico er satt på vent. Mandag ettermiddag meldte Mexicos president Claudia Sheinbaum på X at Mexico skal sende 10.000 soldater til grenseområdene for å styrke kampen mot narkotikasmugling – særlig fentanyl – fra Mexico til USA, mens Trump har lovet å arbeide for å stanse smugling av våpen over grensa fra USA.

Til gjengjeld skal Trump utsette innføringen av 25 prosent toll på varer fra Mexico til USA i én måned. Mandag kveld uttalte også Canadas statsminister Justin Trudeau at USA utsetter tollen i en måned etter at han og Donald Trump snakket sammen, skriver NTB.





Jobber på høygir

Donald Trump har denne uken uttrykt misnøye over EU og handelen USA har med Europa. Han mener EU ikke tar inn amerikanske produkter.

– De tar ikke imot bilene våre, de tar ikke imot landbruksproduktene, de tar nesten ikke imot noe, og vi tar imot alt fra dem, sier han til BBC, med henvisning til USAs samhandel med EU.

På spørsmål om når det kan bli innført straffetoll på varer fra EU, svarer han:

– Jeg vil ikke si at det er en tidslinje, men det kommer til å skje ganske snart.

Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) deltar denne uken på møter i EU med de andre Europeiske handelsministerne. Her jobber hun for at Norge ikke skal ende opp alene når en handelskrig mellom USA og Europa oppstår. Norge er tilknyttet handel med Europa gjennom EØS-avtalen, men er ikke en del av EUs tollunion.

– Vi ber om noe vi i utgangspunktet ikke har krav på, men jeg har tro på at det skal kunne håndteres på en god måte, sier Myrseth til NTB.

Les også: Eksperten advarer: Ikke gå i denne kredittkort-fella (+)

Switzerland Davos Næringsminister Cecilie Terese Myrseth (Ap) her fra Davos, Sveits, for noen uker tilbake under World Economic Forum. (Markus Schreiber/AP)

Varer som eksporteres fra Norge til EU er i stor grad tollfrie, men ikke nødvendigvis motsatt. I tillegg må Norge følge EUs regler for varer som omsettes i det indre markedet, men har egen tollpolitikk overfor tredjeland, inkludert USA.

Les også: Anmeldelse: «Peter Pan går til helvete» – ellevill katastrofe-komedie (+)

EU: – Hardt mot hardt

EU har kritisert Trumps beslutning om å innføre straffetoll på varer fra Canada, Mexico og Kina, og Brussel har varslet kraftige mottiltak dersom han gjør det samme overfor Europa.

– Vi kan ikke gjøre annet enn å svare hardt mot hardt, sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen til nyhetsbyrået Ritzau.

President Donald Trump har allerede varslet at han vil ilegge EU toll på varer de ønsker å eksportere til USA. EU sier de vil svare med tilsvarende toll på amerikanske varer.

Også Tysklands næringsminister, Robert Habeck, advarer mot handelskrig.

– Amerikanerne må vite at dette er et dårlig alternativ. Som europeere, er vi forberedt på mottiltak, sa Habeck på et arrangement søndag.

Næringsministeren i Tyskland påpeker at toll driver inflasjon, også for forbrukere og selskaper i USA, og sier at dette er noe som kommer til å bli gjort tydelig overfor USA.

Belgium EU Western Balkans Danmarks statsminister Mette Frederiksen. (Harry Nakos/AP)

– EU må stå opp for seg selv hvis Trump prøver å ramme oss med toller, sier Frankrikes president Emmanuel Macron mandag.

Trump har varslet at en mulig handelsavtale direkte med Storbritannia vil frede dem mot å bli ilagt voldsomme tollsatser.

Bare 3 prosent av Norges eksport går til USA, mens hele 68 prosent går til EU og 20 prosent til Storbritannia.

– Det er urovekkende for verdensøkonomien. Du ser det på ulike kontinenter at innføring av toll og gjenytelser med mer toll andre veien skaper ustabilitet i en tid hvor vi hadde håpet på mer stabilitet og orden i verdensøkonomien, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Mandag åpnet Oslo Børs ned 1,8 prosent før den hentet seg inn igjen noe.

Børsen Oslo Børs åpner ned, i likhet med mange store Europeiske børser mandag. Markeder verden over reagerer på Donald Trumps nye tollregime. (Jonas Been Henriksen/NTB)

Også de europeiske børsene åpnet kraftig ned. De viktigste børsindeksene i Tyskland og Frankrike falt over 2 prosent da aksjehandelen begynte mandag. Nedgangen i London var på 1,2 prosent.

– Akkurat nå er dette ikke tollsatser som treffer Norge. Men når verdensøkonomien får problemer, så berører det Norge fordi vi har en veldig åpen økonomi, sier Støre til NTB.

---

Fakta om Trumps toll

USAs president Donald Trump har innført toll på alle varer fra USAs tre største handelspartnere, Kina, Mexico og Canada.

Varer fra Kina ilegges 10 prosent toll.

Varer fra Mexico og Canada ilegges 25 prosent toll. Mandag bekreftet Trump imidlertid at USA utsetter Mexico-toll i en måned.

Energi som importeres fra Canada, som olje, naturgass og strøm, ilegges 10 prosent toll.

Blant varene som rammes er trelast fra Canada, jordbruksprodukter, klær, alkoholholdige drikkevarer, og bildeler fra Mexico, samt plast, tekstiler og datakomponenter fra Kina.

Tollen betales av importøren som fører varer inn til landet, som i sin tur sannsynligvis vil sende regningen til forbrukerne i form av økte priser. Pengene havner i statskassa.

Trump har begrunnet tollsatsene med smugling av det narkotiske stoffet fentanyl fra utlandet til USA. Han mener også landene har skyld i immigrasjon over grensene.

Tollbestemmelsene trer i kraft tirsdag.

Tollene er innført i form av presidentordrer – det vil si at de ikke er godkjent av de folkevalgte i Kongressen.

Kilde: AP og NTB

---

Les også: Derfor er Odd Nerdrum så kontroversiell i kunstmiljøet (+)

Les også: Trump tar oss tilbake til kolonitiden