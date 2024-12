Folk i Damaskus våknet i opprørernes hender

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg kan ikke tro at jeg opplever dette øyeblikket, sier Amer Batha med gråt i stemmen til nyhetsbyrået AFP. Folk samlet seg ved Ummayad-plassen i hovedstaden Damaskus søndag morgen.

– Vi har ventet lenge på denne dagen, sier Batha etter at islamistledede opprørere erklærte slutten på flere tiår med Assad-familiens styre.

– Vi starter en ny historie for Syria, la Batha til.

«Tyrannen er styrtet»

Ved signalet til morgenbønnen lød det fra noen moskeer religiøse sanger som vanligvis brukes i festlige anledninger. Samtidig oppfordret de folk til å holde seg hjemme ettersom byen er preget av usikkerhet bare timer etter at opprørerne tok over.

Opprørsgruppen Hayat Tahrir al-Sham og allierte fraksjoner har stått sammen om en lynoffensiv siden 27. november. Sammen har de klart å ta kontrollen over storbyer som Aleppo, Hama og Homs, og i morgentimene søndag gikk de inn i hovedstaden Damaskus.

På statlig TV kunne folk se opprørerne kunngjøre at de hadde styrtet «tyrannen Assad». Samtidig kom meldinger fra observatørgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) om at Assad hadde forlatt både Damaskus og Syria.

Flere titall innbyggere i Damaskus sang Allahu akbar – Gud er størst – utenfor et kjøpesenter i byen. Ved siden av lå en knust statue av Assads far Hafez, som de hadde revet ned, ifølge bilder fra AFP.

– Soldater fikk beskjed om å gå hjem

Væpnede menn var også å se i noen gater i Damaskus. Det skal ha blitt skutt i luften, mens de ropte:

«Syria er vårt og ikke Assad-familiens».

Flere titall soldater fra Assad-regjeringens styrker skiftet raskt ut av militæruniformen og forlot Ummayad-plassen, har lokale innbyggere fortalt til nyhetsbyrået. Statlige TV- og radiobygg var også forlatt, ifølge en tidligere ansatt.

Fem kraftige eksplosjoner kunne høres i hovedstaden tidlig søndag. En flyktende soldat, som ikke er navngitt, sa at det trolig var artilleri eller eksplosjoner fra et ammunisjonslager.

– Vår overordnede ba oss dra hjem, så vi visste det var over, sier soldaten til AFP.

– Trenger ikke være redd lenger

I den pittoreske gamlebyen i Damaskus, hvor det bor en liten, kristen minoritet, sang unge i gatene at «det syriske folk er ett» – et beroligende budskap til de mange minoritetsgruppene i landet.

I Shaghur-området hylte kvinner fra balkongene, og andre kastet ris på forbipasserende opprørere som skjøt i luften.

Etter dagen i dag vil det ikke lenger være nødvendig å være redd, forteller 50 år gamle Ilham Basatina.

– Det er en enorm lykke i dag, men den vil ikke være komplett før forbryterne er stilt til ansvar, sa hun fra balkongen sin, med henvisning til Assad.

På gaten kunne man se opprørere kysse bakken, be eller ta bilder mens skuddene smalt.

Endret profilbildet i sosiale medier

Mange syriske mediefolk, statsansatte og parlamentsmedlemmer endret raskt profilbildene sine i sosiale medier og merket profilen sin med opposisjonsflagget.

– Syriske medier og mediefolk er ikke de skyldige. De, og vi med dem, har bare utført instruksjoner og publisert nyheter de sendte oss, skrev Waddah Abd Rabbo, sjefredaktør for den regimevennlige avisen Al-Watan.

Assads Baath-parti styrte landet med jernhånd og innskrenket pressefriheten kraftig. Bare statlige medier har fått lov til å operere i Syria.

Den kjente syriske skuespilleren Ayman Zeidan, som ikke offentlig har kritisert Assad-styret før, skriver på Facebook:

«Hvor villfarende jeg var. Kanskje vi var fanger av en fryktkultur, eller kanskje vi fryktet endring fordi vi så for oss at det ville føre til blod og kaos.»

«Men her er vi. Nå går vi inn i en ny fase med menn som imponerte oss med sin edelhet … og ønsket om å gjenopprette samholdet hos det syriske folket», la han til.

