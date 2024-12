Eide: – Assad har vært hovedansvarlig for en krig som har kostet over en halv million syrere livet

– Assad-regimet har falt, ikke bare det nåværende, men også hans far Hafez al-Assad har styrt Syria gjennom Baath-partiet i et halvt århundre. Alt tyder på at den perioden nå er over, sier Eide.

– Veldig mange syrere gleder seg nå over at Assad, som har styrt med jernhånd og som har vært hovedansvarlig for at det i nesten 14 år har vært en borgerkrig med over en halv million drepte i Syria, nå er borte, sier han.

– De siste dager begivenheter har jo kommet overraskende på mange. Det var ikke uventet at konflikten at konflikten i Midtøsten ville spre seg, men at dette gikk så fort tror jeg overrasket selv de som kjenner Syria godt, sier Eide.

