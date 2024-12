Bashar al-Assad er på vei til Moskva

– Israelske tjenestemenn forteller at Assad forlot Damaskus rundt midnatt og fløy til en russisk flybase i Syria. Han planlegger å fortsette derfra til Moskva, skriver Ravid på X.

Russiske styrker er stasjonert ved den russiske Hmeimim-flybasen nær Latakia nordvest i Syria, helt ved kysten av Middelhavet.

Ifølge Ravid opplyser en amerikansk kilde også at de registrerte at Assad forlot Damaskus natt til søndag, og at de tror at han planlegger å fly til Moskva.

– Vi har ingen indikasjon på om han har forlatt Syria ennå, skriver Ravid.

Ravid er kjent for å ha gode kilder i israelsk og amerikansk etterretning og mottok i april i år White House Press Correspondents’ Award fra president Joe Biden.

