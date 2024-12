Toppmøte i Paris med Trump, Macron og Zelenskyj

Det var på forhånd antydet at et slikt trepartsmøte kunne finne sted.

Både Trump og Zelenskyj er lørdag i Paris i forbindelse med gjenåpningen av Notre-Dame-katedralen.

Det er knyttet stor spenning til hvilken politikk Trump vil føre når det gjelder krigen i Ukraina, som han har lovet å avslutte på kort tid.

Macron tok imot Trump lørdag ettermiddag i Elyseepalasset i den franske hovedstaden. De to mennene omfavnet hverandre og håndhilste på trappen utenfor. En militær æresvakt var på plass.

De to gjenopptok med det et forhold som ofte var anspent under Trumps første presidentperiode.

Den påtroppende presidenten kommenterte også kort verdenssituasjonen:

– Det ser ut til at verden er i ferd med å bli litt gal akkurat nå, og vi kommer til å snakke om det, sa Trump, og hyllet det ‘gode forholdet’ han hadde med den franske lederen.

Macron sa at det var en «stor ære for det franske folk» å ønske Trump velkommen tilbake til Paris for gjenåpningen av den ikoniske Notre-Dame-katedralen, som ble ødelagt av en brann i 2019 under Trumps første presidentperiode.

