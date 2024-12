Macron tok imot Trump i Paris

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De to mennene omfavnet hverandre og håndhilste på trappene utenfor presidentpalasset i Paris. En militær æresvakt var på plass.

De to gjenopptar dermed et forhold som ofte var anspent under Trumps første presidentperiode. Trump åpnet møtet med å rose det «flotte forholdet» til Macron.

Han kommenterte også kort verdenssituasjonen:

– Det ser ut til at verden er i ferd med å bli litt gal akkurat nå, sa han.

