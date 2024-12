Taylor Swift til topps også på boklistene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Circana opplyser at det er solgt 814.000 eksempler av boken over høytiden. Selskapet sporer rundt 85 prosent av det fysiske boksalget, men for Swifts turnébok er tallet mer nøyaktig enn vanlig. Boken ble nemlig bare solgt gjennom butikkjeden Target og ble lansert handelsdagen black friday.

Salget gikk strålende, til tross for at Swift droppet både nettbokhandelen Amazon og flere andre forhandlere. Det har også kommet klager fra enkelte fans på skrivefeil og andre feil i boken, uten at det ser ut til å ha lagt en demper på den generelle begeistringen.

Kun én annen sakprosabok har solgt bedre ved lansering, ifølge Circana, som ikke inkluderer ebøker og lydbøker i sin salgsoversikt. Rekorden på 816.000 eksemplarer tilhører Barack Obama og hans memoarer «A Promised Land» som han ga ut rett etter valget i 2020, et par måneder før han gikk av som president. I motsetning til Swifts bok, var Obamas memoarer tilgjengelig i alle de store kjedene.

