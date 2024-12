Donald Trump har søkt om å få hysjpenge-kjennelsen opphevet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det skjer etter at en dommer i New York i november utsatte straffeutmålingen mot Trump i hysjpengesaken på ubestemt tid.

Trump og hans advokater har lenge prøvd få kjennelsen opphevet fordi de mener han var immun mot straffeforfølgelse da lovbruddene ble begått. Bakgrunnen er at høyesterett i sommer fastslo at Trump ikke kan straffeforfølges for lovbrudd han eventuelt begikk som president.

Hysjpengesaken handler om 130.000 dollar som ble utbetalt til pornostjernen Stormy Daniels under valgkampen i 2016, og som skulle få henne til å holde tett om sitt angivelige forhold til Trump.

Trump er ikke funnet skyldig i å ha utbetalt pengene, men i å ha forfalsket dokumenter og for å ha brutt regnskapsloven i forbindelse med utbetalingen, som ble gjort av hans daværende advokat Michael Cohen.

