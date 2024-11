Valg på Island etter regjeringskollaps

– Jeg føler at vi trenger forandring, sier den 48 år gamle filmprodusenten Grimar Jonsson til nyhetsbyrået AFP i Reykjavik på valgdagen.

Han håper på regjeringsskifte og en slutt på «de såkalt gammeldagse politiske partiene».

De første valglokalene på Island åpnet klokka 9 lokal tid, noe som vil si klokka 10 i Norge, med ordinær stengetid 13 timer senere. På grunn av uvær og mye snø var det i forkant varslet at valget kunne bli utsatt enkelte steder. Snømengdene har ført til stengte veier flere steder.

Utvidede åpningstider

Flere valglokaler utvidet åpningstidene sine. Værforholdene kan også forsinke leveringen av stemmeurner til tellesentrene etter at valglokalene er stengt. Dersom tellingen ikke forsinkes, ventes et endelig resultat å være klart søndag morgen.

På samme måte som i mange andre land rundt om i verden har prisstigning, høye renter og andre økonomiske utfordringer ført til misnøye med den sittende regjeringen på Island.

Bakgrunnen for valget er at statsminister Bjarni Benediktssons samlingsregjering gikk av i midten av oktober, som følge av intern strid.

Ny EU-debatt?

Meningsmålinger før valget viste at Sosialdemokratene lå best an, med over 20 prosents oppslutning. Like bak ligger høyreliberale Gjenreisning (Vidreisn), som har klatret kraftig på målingene.

Begge disse partiene er for EU-medlemskap, og det spekuleres på om valget vil utløste en ny EU-debatt på Island.

Benediktssons konservative Selvstendighetspartiet har fått knappe 14 prosent på gjennomsnittsmålingene.

268.000 innbyggere er stemmeberettiget i valget på de 63 representantene i Alltinget. Ti partier stiller til valg, og de trenger minst 5 prosent av stemmene for å komme inn i nasjonalforsamlingen, der åtte partier i dag er representert.

Valgdeltakelsen er vanligvis høy på Island, der 80 prosent av de registrerte velgerne stemte i valget på ny nasjonalforsamling i 2021.

