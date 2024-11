Zelenskyj antyder mulig våpenhvile

I et intervju med Sky News fredag blir Volodymyr Zelenskyj spurt om han kan gå med på en våpenhvile der Russland beholder kontrollen over deler av Ukraina.

En betingelse for det er at den ukrainskkontrollerte delen av Ukraina får Nato-beskyttelse.

– Det kan være en løsning for å få slutt å den aktive delen av krigen, at de delene av Ukraina vi kontrollerer, tas inn under Natos paraply, sier Zelenskyj. Han sier en slik Nato-beskyttelse er nødvendig for å hindre at Putin kommer tilbake.

Kan ikke gi fra seg land

I tillegg vil Zelenskyj beholde muligheten til senere å kunne forhandle om en diplomatisk løsning for å få tilbake resten av det ukrainske territoriet.

– Juridisk har vi ingen mulighet til å anerkjenne okkupert territorium som russisk territorium. Det vil være i strid med grunnloven vår, så her må vi ikke trå feil, understreker presidenten.

Uttalelsene kommer som svar på et spørsmål om hvordan han stiller seg til påtroppende president Donald Trumps planer om å få slutt på krigen. Rapporter i amerikanske medier tilsier at en slik plan går ut på at Ukraina gir opp okkupert territorium i bytte mot Nato-medlemskap.

– Det kan være mulig, men ingen har kommet med et slikt tilbud. Og du kan heller ikke tilby Nato-medlemskap til deler av et land. I så fall anerkjenner du at Ukraina bare er den delen, og at resten er russisk, sier Zelenskyj.

Første gang

Samtidig er fredagens intervju den første gangen siden Russlands fullskalainvasjon i februar 2022 at Zelenskyj åpner for en våpenhvile uten at Russland trekker seg helt tilbake. Han har også holdt fast ved at Krim-halvøya, som ble ulovlig annektert av Russland i 2014, skal tilbakeføres til ukrainsk kontroll.

Russland kontrollerer rundt en femdel av Ukrainas territorium.

Tidligere har det blitt sagt at Russlands president Vladimir Putin er villig til å forhandle med utgangspunkt i at Russland får beholde kontrollen over de okkuperte områdene.