Hizbollah erklærer guddommelig seier – lover å samarbeide om våpenhvile

– De som veddet på at Hizbollah ville bli svekket, har tapt sitt veddemål, sier Naim Qassem fredag.

Han tok over som leder etter at Israel drepte Hizbollahs mangeårige leder Hassan Nasrallah i et massivt bombeangrep i Beirut i slutten av september.

En lang rekke andre Hizbollah-ledere er også drept i israelske angrep. Qassem beskriver likevel våpenhvilen som en «guddommelig seier».

– Motstandsbevegelsen og den libanesiske hæren kommer til å koordinere på høyt nivå for å implementere avtalens forpliktelser, sier Qassem.

– Vi godkjente avtalen

Hittil i år er minst 3961 mennesker drept i israelske angrep mot Libanon, ifølge det libanesiske helsedepartementet. De aller fleste ble drept i krigen i høst, 78 av dem det siste døgnet før våpenhvilen trådte i kraft onsdag. Over 16.500 er såret, og det er mange sivile blant ofrene.

De materielle ødeleggelsene er massive, og Verdensbanken anslår at over 99.000 boliger er helt eller delvis ødelagt i krigen. Nesten 1 million libanesere er blitt drevet på flukt.

Likevel insisterer Qassem på at Hizbollah har innkassert nok en seier mot Israel.

– Vi godkjente avtalen, med våre hoder høyt hevet, sier han i fredagens tale.

Solidaritet med palestinere

På israelsk side ble minst 82 soldater og 47 sivile drept, ifølge israelske myndigheter.

Våpenhvilen som ble inngått etter mekling fra USA og Frankrike, er ment å sette punktum for den siste krigen mellom Hizbollah-militsen og Israel.

Hizbollah innledet sporadiske rakettangrep mot israelske mål i oktober i fjor og i solidaritet med palestinerne på Gazastripen. Det skjedde etter at Hamas først hadde gått til angrep mot Israel 7. oktober.

Israel har siden svart med luftangrep mot Hizbollah i Libanon og trappet opp bombingen og sendte bakkestyrker inn i Sør-Libanon i september. En rekke landsbyer er siden rasert, og Israel har også gjennomført massive luftangrep mot Beirut og byer som Tyr og Baalbek.

Krigen i 2006

Den forrige krigen mellom Israel og Hizbollah ble utkjempet i 2006 og varte i 34 dager.

Hizbollah skjøt over 4000 raketter mot Israel, og 165 israelere ble drept, drøyt 120 av dem soldater. På libanesisk side ble over 1100 mennesker drept.

Den endte med israelsk tilbaketrekning og FNs sikkerhetsråds resolusjon 1701. Resolusjonen, som slår fast at Hizbollah trekke seg vekk fra områdene sør for Litani-elven og erstattes av libanesiske regjeringssoldater, er ikke etterlevd.

Lover å samarbeide

Våpenhvileavtalen som ble inngått denne uka, innebærer at israelske styrker skal trekke seg helt ut av Sør-Libanon innen 60 dager. Internflyktninger skal gradvis få vende hjem, mens Hizbollah skal trekke seg bort fra grensa mot Israel og flytte sine tunge våpen nord for Litani-elven.

Den libanesiske hæren skal utplassere flere tusen soldater sør for Litani-elven, inkludert ved 33 grenseposter mot Israel. Avtalen fastholder at bare «offisielle militære og sikkerhetsstyrker» kan bære våpen, i tråd med FNs resolusjon 1701.