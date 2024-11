Britiske folkevalgte skal ta stilling til aktiv dødshjelp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fredagens debatt i Underhuset ventes å bli hissig og vil bli fulgt nøye av både tilhengere og motstandere av dødshjelp som demonstrerer utenfor Parlamentet.

Dersom lovforslaget blir vedtatt, går det videre til en ny runde med høringer. En endelig avstemning vil først komme neste år.

Tilhengere av lovforslaget mener det eneste riktige er å hjelpe voksne dødssyke mennesker som har under seks måneder igjen å leve, og som ønsker å avslutte livet, å få medisinsk bistand til å gjøre det.

Stilles fritt

Motstandere argumenterer med at legalisering av aktiv dødshjelp, slik Australia, Canada og flere delstater i USA har gjort, legger ytterligere press på sårbare dødssyke som ikke ønsker å være en belastning for familien.

Representantene i Underhuset stilles fritt til å stemme etter egen samvittighet, uavhengig av partilinjen, og utfallet er derfor åpent. Mange har på forhånd signalisert at de er usikre.

Labour-forslag

Et tilsvarende lovforslag ble også fremmet for ti år siden, men ble da nedstemt. Forslaget det nå skal stemmes over, er fremmet av Labour-politikeren Kim Leadbeater.

Leadbeater har blant annet vist til meningsmålinger som viser at et flertallet av britene støtter legalisering av aktiv dødshjelp. Hun viser også til at lovforslaget innebærer streng kontroll med når og hvordan slik hjelp skal kunne gis.

Uenige

Flere folkevalgte er uenige og mener blant annet at det trengs mer forskning for å fastslå hvilke på økonomiske og juridiske implikasjoner en lovendring vil kunne få.

Kritikere viser også til at det i Canada er slakket på vilkårene for aktiv dødshjelp etter lovendringen der.

Statsminister Keir Starmer har tidligere markert støtte til aktiv dødshjelp, men har ikke villet si hvordan han akter å stemme fredag.

Labour er splittet i spørsmålet og det er derfor helt åpent hva utfallet av fredagens avstemning blir.

