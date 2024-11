EUs stålindustri ber om å bli reddet

Bransjeorganisasjonen Eurofer skriver i en pressemelding at tolvte time allerede er kommet for industrien.

Eurofer ber unionen om å bli enige om en robust plan for europeisk stål. Den må ta for seg handel, EUs karbonavgift på import, energi og skrapmetall som del av et bredere forslag for å hjelpe selskaper med å nå EUs mål om karbonnøytralitet i 2050.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har lovet at hun skal legge fram forslagene i en strategi for utslippsfri industri (Clean Industrial Deal) i løpet av kommisjonens 100 første dager.

Ifølge Eurofer nådde den globale overkapasiteten i stålproduksjonen 551 millioner tonn i 2023, fire ganger EUs årlige stålproduksjon. OECD-prognoser peker mot ytterligere 157 millioner tonn kapasitet innen 2026.

EUs stålproduksjon har falt med 34 millioner tonn over en femårsperiode fram til 2023, og kapasitetsutnyttelsen er nede i 60 prosent. Import utgjør nå 27 prosent av EU-markedet.

– EUs avindustrialisering går stadig raskere. Både stål, bilindustrien, fornybar energi og batterier er helt på randen. Uten umiddelbare tiltak kommer Europas industri til å forsvinne, heter det i Eurofers pressemelding.

ArcelorMittal, verdens nest største stålprodusent, uttalte i forrige uke at de utsetter planlagte grønne investeringer på grunn av politisk usikkerhet.

