EU-politikere ber Norge stanse leting etter havbunnsmineraler: – Egoistisk og uansvarlig

– Gruvedrift på havbunnen kan bli en økologisk bombe. Vi vet ennå ikke konsekvensene. Men vitenskapen har advart kraftig, sier Fourreau, som tilhører partigruppa The Left i EU-parlamentet, til NTB.

Som nyvalgt parlamentariker har den tidligere aktivisten bestemt seg for å fortsette kampen mot gruvedrift på havbunnen.

– Egoistisk

Norge er det fremste angrepsmålet.

– Norge opptrer svært egoistisk. Alle vil lide under skadevirkningene som dette kan medføre. Det marine økosystemet er utrolig sårbart, sier Fourreau.

Norge ligger i front globalt når det gjelder å åpne for boring etter havbunnsmineraler. I april sa et bredt flertall på Stortinget ja til å åpne et område i Norskehavet og Grønlandshavet for mineralvirksomhet.

– Dette er en uansvarlig beslutning. Hvis Norge åpner døra, vil andre land følge etter, spår Fourreau.

Sammen med Marie Toussaint fra partigruppa De grønne har hun fått 54 parlamentarikere til å skrive under på et brev som ble sendt til Stortinget i forrige uke.

Brev til Støre

NTB har fått en kopi av brevet. Det er stilet til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) og ble først omtalt av Altinget.

Parlamentarikerne som har undertegnet, tilhører fire ulike partigrupper i EU-parlamentet: sosialdemokratiske S & D, liberale Renew, De grønne og The Left.

I brevet uttrykker de dyp bekymring for at Norge allerede har tildelt lisenser for leteaktivitet på havbunnen i arktiske farvann. De peker også på at Norge har ratifisert flere internasjonale avtaler, som de hevder blir brutt hvis planene blir gjennomført.

– Å åpne arktiske farvann for dypvannsboring vil, ifølge forskere, potensielt kunne føre til irreversibel skade på biodiversiteten til havs, på fiskeressurser og til destabilisering av det globale klimaet, heter det i brevet.

Stoler ikke på forsikringer

– Vi oppfordrer den norske regjeringen og Stortinget til å stanse denne svært destruktive industrien i Arktis, heter det videre.

Kravet er at Norge slutter seg til det internasjonale moratoriet på gruvedrift på havbunnen, sier Fourreau.

– Norske myndigheter sier at de først skal utrede om det er miljømessig forsvarlig å drive med dypvannsboring. Stoler du ikke på dem?

– Nei. Vi vet av erfaring at utredning fører til utvinning, sier Fourreau.

Om Norge ikke stanser planene, vil hun kjempe for å få EU til å legge ned forbud mot å kjøpe dypvannsmineraler fra Norge.

Har vakt oppsikt

Norges planer om gruvedrift på havbunnen har vakt internasjonal oppsikt.

I februar stemte et overveldende flertall i EU-parlamentet for en resolusjon som kritiserer planene om å bore etter mineraler på havbunnen ved Arktis.

Også EU-kommisjonen har stilt seg svært skeptisk til planene.

I tillegg vedtok Nordisk råd i oktober en resolusjon som krever et moratorium mot gruvedrift på havbunnen.

Havbunnsmineraler er heller ikke omfattet av et nytt såkalt strategisk partnerskap mellom EU og Norge på kritiske råvarer.

Også 18 britiske parlamentarikere fra hele det politiske spekteret sendte i forrige uke brev til Stortinget.

– Vi ber Norge om å stoppe denne sterkt ødeleggende industrien, skriver Sarah Champion, som sitter i Parlamentet for Labour, ifølge Altinget.

Les kommentar: Dårlig nytt for et Ap i krise

Les også: Tajik takknemlig for tiden i politikken: – Jeg vinner et annet liv

Les kommentar: Det er ikke måte på hvor ille det står til