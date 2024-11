Kina advarer mot USAs handelspolitikk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– USAs handelspolitikk med Kina, og også med andre land, kommer til å få innvirkning, og det er et viktig element som vi må ta stilling til, sa Kinas ambassadør til Australia, Xiao Qian, på en pressekonferanse i Canberra tirsdag.

Uttalelsen var svar på et spørsmål om hvorvidt USAs påtroppende president Donald Trumps plan om toll på alle kinesiske varer, kan påvirke det bilaterale forholdet mellom Australia og Kina.

Xiao uttalte seg i den australske hovedstaden like etter at Trump hadde kunngjort at han på dag én i presidentstolen, 20. januar, skal signere dokumenter som ilegger toll på 10 prosent på alle kinesiske varer som sendes til USA, samt 25 prosent toll på alle varer som sendes fra Mexico og Canada til USA.

